Best Buy promenio način prodaje

Lanac prodavnice Best Buy je od danas uveo tzv. “beskontaktnu prodaju” u svim svojim prodavnicama u Sjedinjenim Američkim Državama, kako bi pokušao da zaštiti i svoje radnike i kupce od širenja Korona virusa. Kupljena roba će se isporučivati kupcima samo van njihovih objekata.

Ograničavanje načina prodaje zbog Korona virusa

Sistem prodaje u prodavnicama Best Buy osmišljen je tako da kupac robu naručuje mejlom ili preko njihove online prodavnice, a istu će dobiti tako što dođe ispred njihovih objekata i onda će im do auta neki od zaposlenih doneti poručenu robu. Plaćanje će se vršiti karticama, tako da je ceo proces prodaje praktično bez kontakata između ljudi. To im je i bio prvenstveni cilj.

Iz ovog velikog lanca prodavnica su objavili da je u celoj zemlji primećen veliki rast potražnje za proizvodima koji su ljudima potrebni za rad od kuće, ali i za proizvodima koji ljudima omogućavaju da hlade ili zamrzavaju hranu. Zbog većeg obima posla, i Best Buy prilagođava način kako da ceo proces prodaje bude što bezbedniji.

Zbog epidemije Korona virusa koji je zahvatio ceo svet, brojni događaji su otkazani. Kongres mobilne telefonije MWC Barselona je otkazan, SXSW, a na drugoj strani se velike korporacije ujedinjuju u borbi protiv ovog virusa. IBM će raditi sa Belom kućom na pronalasku leka i vakcine, dok je lanac prodavnica GameStop zatvorio svoja vrata za kupce.

