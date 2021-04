Bez poznatog datuma izlaska Lego Star Wars igre

Ako ste nestrpljivo iščekivali da Lego Star Wars: The Skywalker Saga ispuni neverovatno obećanje dato u avgustu prošle godine, imamo nekoliko gorko-slatkih vesti: igra je ponovo odložena. TT Games je u petak objavio da je neće moći da odredi planirani prolećni datum izdanja, što samo po sebi predstavlja kašnjenje u odnosu na originalni prozor za lansiranje igre 2020.

Kašnjenje jer navodno prave najbolju LEGO igru ikada

Gorko-slatko, jer kašnjenje dolazi sa obećanjem da će to biti najveća i najbolja LEGO igra kompanije do sada, što je tačno u odnosu na to kakve smo najave videli tokom prošle godine. Prošlo je šesnaest godina od prvih Lego ratova zvezda, i sigurno možemo još malo da sačekamo da vidimo da li postoji šansa za postizanje tog cilja. Tokom godina, videli smo mnogo igara koje su izašle u javnost pre nego što su za to bile spremne, zato sada treba ostati strpljiv i biti uveren da će Lego Star Wars: The Skywalker Saga zaista doneti novo igračko iskustvo.

Ipak, to može značiti jednu igru manje za nove kupce PS5 i Xbox Series X/S da kratkoročno iskoriste prednosti svojih novih konzola. Igra dolazi za Nintendo Switch, PS4, Xbox One i PC. Još uvek nema novog datuma izlaska.

Izvor: The Verge

