Bivši generalni direktor Google-a prelazi na poziciju savetnika

Alphabet je najavio da će bivši generalni direktor kompanije Google, Eric Schmidt, napustiti poziciju predsednika Izvršnog odbora kompanije Alphabet. Schmidt će preći na novu poziciju kao tehnički savetnik u kompaniji, dok će nastaviti da bude član Izvršnog odbora Alphabet-a.

Schmidt je već radio na nekoliko seniorskih pozicija u Google-u. Bio je CEO Google-a 2001. godine, a potom je postao predsednik Izvršnog odbora 2011. godine, kada je suosnivač Larry Page preuzeo poziciju CEO. Zadržao je titulu predsednika Izvrnog odbora, i nakon reorganizacije Alfabeta. “Larry, Sergey, Sundar i ja, svi verujemo da je pravo vreme u evoluciji Alphabet-a za ovu tranziciju”, rekao je Schmidt u saopštenju.

After ten years as CEO and seven as Executive Chairman, I can’t wait to dive into the latest in science, technology, and philanthropy. I look forward to working with Larry and Sergey on our future here at Alphabet. https://t.co/nVnZqMEHoI

— Eric Schmidt (@ericschmidt) December 21, 2017