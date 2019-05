Bizarno kripto-proročanstvo predviđa vrednost Bitkoina od milion dolara

Takozvani Bitkoin „putnik kroz vreme“ već neko vreme kripto-zajednici nudi bizarne informacije, te je ovoga puta otišao toliko daleko da je „predvideo“ da će sada već popularna kriptovaluta dostići vrednost od čak milion dolara.

Reddit korisnik Luka Magnotta je još 2013. postavio svoj prvi post u okviru kojeg je zajednicu obavestio „da se javlja iz 2025. godine“, te tom prilikom opisao distopijsku budućnost u kojoj su sve vlade pale, te se na scenu vratila plemenska zajednica koja je za svoju glavnu valutu uzela Bitkoin. Post je uključivao i opširnu analizu vrednosti ove kriptovalute u periodu od 2010. do 2021. godine, te je predviđeno da će Bitkoin 2017. stići do 10 hiljada dolara, 2019. do 100 hiljada, a 2021. do čak milion dolara. Tom prilikom je objasnio da se vrednost Bitkoina do tog trenutka svake godine uvećala deset puta, te je sa 0,1 dolara iz 2010. došla na ceo dolar 2011, 10 dolara 2012, te 100 dolara 2013. godine. Nakon toga je predvideo da će se proces malo usporiti, i da će se vrednost uvećavati deset puta na svake dve godine, pa doći do hiljadu dolara 2015, 10 hiljada dolara 2017, 100 hiljada 2019, i konačno milion dolara 2021. godine.

The #Bitcoin time-traveler has been right since 2010. He is targeting $100,000 for 2019. pic.twitter.com/1S930a43ig — Crypto Rand (@crypto_rand) May 28, 2019

Bizarno proročanstvo je ponovo isplivalo na površinu šest godina kasnije, a nakon što je Bitkoin analitičar Crypto Rand ukazao na to da je do sada bilo tačno, te tom prilikom potvrdio kako i sam veruje da će Bitkoin uskoro dostići vrednost od 10 hiljada dolara. Vrednost Bitkoina opala je za 1,56%, te je 28. maja iznosila 8.659 dolara, a analitičari očekuju da uskoro stigne do 9.940 dolara.

Izvor: The Daily Hodl

