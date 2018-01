BIZIT 2017: Panel diskusija – Bitkoin i elektronska trgovina

Elektronskoj trgovini i kriptovalutama se u poslednje vreme posvećuje dosta pažnje pa je tako i na ovogodišnjoj BIZIT konferenciji bilo reči o ovim temama na panelu pod nazivom E-commerce. Kompanija Gemius je predstavila najnovije istraživanje e-commerce za Srbiju 2017, koje je ukazalo na to koje su perspektive elektronske trgovine u našoj zemlji i regionu, kakvo je poverenje u on-line kupovinu i e-plaćanje. Istraživanje je dalo odgovore na pitanja zašto smo još uvek na začelju e-commerce poslovanja, i šta nam je još potrebno da bismo napredovali.

Marko Ilić, direktor firme TakoLako, je izneo stav da je e-commerce budućnost, a ujedno i nov kanal prodaje. Milan Kovačević iz kompanije Gemius smatra da su e-commerce i web šopovi ujedno i mali oglašivači, i mediji u Srbiji bi mogli imati koristi od oglašivanja. Aleksandar Milosavljević, CTO kompanije Mainstream, je dodao da je edukacija tržišta ono što fali, a što bi moglo stvoriti poverenje ljudi i ujedno dovesti do mogućnosti za iskorišćavanje potencijala. Dodao je da ekonomija mora da se promeni, kao i to da fali velika podrška banaka u vidu pružanja te edukacije. Srećko Miodragović, savetnik predsednika kompanije Comtrade, se osvrnuo na bitcoin, jako dobro osmišljen koncept. Predikcije su da će kriptovalute toliko da se rasprostrane da će svako odeljenje u školi da ima svoju. Smatra da ne može da savetuje ljude da počnu ozbiljno da razmišljaju o bitcoinu, jer Narodna banka Srbije mora da uvede zakone po tom pitanju, a dok se to ne desi bitcoin je za nas samo servis, a ne valuta. „Zalažem se da naša nacionalna valuta dinar postane i kriptovaluta po ugledu na Estonuju“, dodao je Srećko.

Na panelu su još učestvovali i Silvia Šušnjević, menadžer za razvoj poslovanja, Enetel Solutions koja smatra da je ključ zaštite podataka depersonalizacija, i Predrag Milićević, direktor marketinga, RNIDS koji je naglasio da je rs domen jedan od sedam domena u sveti koji u poslednjih deset godina nikad nije pao, od kada postoji dostupan je 100 odsto, kao i da ima tri nivoa zaštite koji nijedan drugi domen u svetu nema.

