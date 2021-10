BIZIT 2021 predavači – Filip Novak, Territory Manager for Adriatics, Salesforce

Filip Novak, Territory Manager for Adriatics, Salesforce će na ovogodišnjoj BIZIT konferenciji održati predavanje pod nazivom CRM više nije “nice to have”. Cilj mu je da demistifikuje pojam digitalne transformacije: radi se o promeni načina rada, pristupa tržištu i poslovanju, gde se kupac stavlja u središte pažnje bez obzira na veličinu, poslovni model (B2B / B2C), vertikalu i segment.

Takva promena paradigme obuhvata sve, od treninga zaposlenih, prilagođavanja procesa do odabira tehnologije koja će podržati takvu evoluciju poslovanja. Ukoliko preduzeća žele da grade dugoročne odnose sa kupcima, CRM je must have strateški set alata. Uz pravilno korišćenje, CRM pomaže brendovima u izgradnji takvih odnosa sa svojim kupcima što zauzvrat stvara lojalnost i zadržava kupce.

U dva oficijelna dana konferencije BIZIT očekuje vas preko 50 eminentnih predavača i mogućnost da razmenite iskustva i primere iz prakse sa predavačima i kolegama. Ove godine ćemo se potruditi da pokažemo na koje je sve načine moguće pridobiti nove i zadržati stare klijente na turbulentnom tržištu koje svake godine postavlja neke nove zahteve. Videćemo kako je pandemija uticala na odnos kompanija prema klijentima, ali i kako su korisnici promenili svoja očekivanja. Ukoliko želite da budete deo ovogodišnjeg BIZIT‑a, prijavite se na sajtu bizit.rs i iskoristite popust za registraciju. Vidimo se 3. i 4. novembra u Klubu poslanika ili tamo gde ste vi!

Podelite s prijateljima

Tweet