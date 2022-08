BIZIT 2022: Data centri i IT infrastruktura

Trend razvoja data centara je na globalnom nivou u stalnom porastu jer većini organizacija ovakav način čuvanja i obrađivanja podataka postaje prvi izbor, zbog niza prednosti koje nudi. Korisnik data centra može sa bilo kog mesta na svetu i koristeći bilo koji uređaj za pristup mreži, da radi sa potrebnom i dovoljnom računarskom snagom, potrebnom količinom memorije, neophodnim softverom i da podatke sigurno skladišti.

Budući da data centri nastavljaju da se razvijaju s distribuiranom obradom (edge) i naprednim serverskim tehnologijama koje iziskuju sve veće potrebe za strujom i hlađenjem, ambijentalni uslovi i bezbednost okoline moraju se detaljnije razmatrati. Rastuća gustina snage i dinamičke varijacije snage su dva glavna pokretača koji nameću promene u metodologiji praćenja IT okruženja. Nadzor opreme nije dovoljan – okruženje mora biti posmatrano holistički, a bezbednosne pretnje i upadi prepoznati i proaktivno sprečeni.

Takođe, sve učestalija virtuelizacija IT resursa jedan je od glavnih ekonomskih pokretača razvoja industrije data centara. Serveri i diskovi koji se nalaze u cloud­u kompanija unutar data centra smanjuju kapitalna ulaganja, umanjuju i ustaljuju operativne troškove (često u troškovno predvidivoj formi pretplate) i outsource-­uju bezbednosna pitanja na viši nivo ekspertize. To znaži da automatizacija data centara nije samo direktno pitanje optimizacije troškova, već ona doprinosi efikasnosti, a predstavlja i jedan od odgovora na sve izraženije pitanje globalnog manjka kvalifikovanih stručnjaka (IT inženjera). Aktivacija, migriranje, konfigurisanje, instalacija zakrpa i druge krucijalne radnje mogu se u data centru današnjice obavljati bez direktnog prisustva osobe zadužene za tehničku podršku. Ovaj koncept se često naziva „data centar u mraku“ jer u njemu, po pravilu, ne boravi niko, te osvetljenje nije potrebno.

Kako je data centar garant i osnova neprekidnosti poslovnih procesa, cilj njegovog vlasnika/operatora je da obezbedi apsolutnu pouzdanost u vidu 24/7/365 dostupnosti resursa koji se u njemu koriste. S obzirom na prirodu i zahtevnost prvih korisnika velikih data centara (vojska, naučno­istraživački centri, velike korporacije), mnoga tehnička rešenja u njima se već dugo koriste, ali su prilagođena savremenim tehnološkim dostignućima.

Drugog dana (10. novembar) predstojeće devete po redu BIZIT konferencije, za kada je predviđena tema data centri, potražićemo odgovore na pitanja kao što su koji su to ključni kontinuirani transformacioni procesi za rad savremenog data centra i da li je data centrima potrebna antivirus zaštita. Eminentni stručnjaci iz kompanija koje se dugi niz godina bave kreiranjem i implementacijom rešenja za data centre kao što su Vesimpex, Schneider Electric, Enel PS, Vertiv i Konvereks, govoriće sa bine hotela Crowne Plaza i odgovarati na sva pitanja i nedoumice posetilaca.

Pored ove teme, na BIZIT-u će biti reči i o mnogim drugim aspektima digitalne transformacije poslovanja i kako nam tehnološke inovacije mogu pomoći u unapređenju poslovanja i radnog okruženja. Tako ćemo prvog dana govoriti o poslovnim softverima (ERP, CRM, BPM, WMS, DMS), Big Data, poslovnom izveštavanju, Risk management-u, kao i o upravljanju, odlučivanju i kontroli poslovnih procesa. Ono što nikako ne možemo zaobići su naravno i sajber bezbednost, pametni gradovi i kuće, eCommercei fintech, 5G, IoT, AI, mašinsko učenje i IT obrazovanje.

Sve ovo je više nego dovoljan razlog da ukoliko ozbiljno razmišljate o osavremenjavanju svojih radnih procesa i poslovanja, obezbedite svoje mesto na najvažnijem poslovnom događaju ove jeseni, prijavite se već sada za učestvovanje na ovom linku i vidimo se na BIZIT-u!

