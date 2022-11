BIZIT 2022: IT infrastruktura i dalje u fokusu

Drugi deo segmenta posvećenog IT infrastrukturi je otvorio Aleksandar Bukva, Key Account Manager Secure Power, Schneider Electric. On se bavio temom energetske efikasnosti data centara.

„Ove godine je pitanje energetskle efikasnosti data centara dodatno dobilo na značaju. Jedan od naših korporativnih ciljeva jeste da omogućimo svima da koriste što više mogu resursa i energije. Mi želimo da budemo vaš digitalni partner za održivost i efikasnost. Digitalna transformacija ubrzava potrebu za data centrima, baš kao i Industrija 4.0, Internet stvari, 5G mreže, autonomna vozila. Sve je više uređaja koji komuniciraju i razmenjuju podatke, a te podatke treba razmenjivati, prihvatati i obrađivati, učiniti ih korisnim. Što bismo mi u Schneider-u rekli, Life is On!“

Ante Maršić, Channel Sales Director, CEE u kompaniji Vertiv je održao predavanje na temu „7 good ways to reduce downtime in a Data Center“, odnosno, kako je on to nazvao, „7 dobrih načina da vaš vasi korisnici ne zovu jer nisu zadovoljni“. Vertiv je kompanija koja je fokusirana na IT infrastrukturu i data centre i kao takva ima bogato iskustvo u oblastima optimizacije svih oblasti vezanih za data centre, kao i poslovanja uopšte.

„Famozni downtime znači da vi ne možete u nekom vremenskom opsegu isporučiti svoju uslugu ili bilo šta što predstavlja nešto na osnovu čega vi zarađujete. Šta mi radimo? S bogatim iskustvom na polju kritične infrastrukture, koju kompletno proizvodimo, mi imamo rešenja za sve vidove kritične IT infrastrukture, od malih data centara u jednom ormaru do integrisanih rešenja i velikih, standardnih korporativnih centara,“ rekao je Ante Maršić. „Downtime će se uvek dogoditi, ali velika je razlika da li će se meriti sekundama, minutima ili satima, i to može značiti neverovatnu količinu nepovratno izgubljenih prihoda.“

Tehnički direktor kompanije Konvereks, Srđan Milićević, je rekao da je situacija sa energetikom veoma teška – cene skaču, a stabilnost našeg elektroenergetskog sistema pada. Stoga je tema budućnosti IT infrastrukture i načina njene zaštite, a samim tim i zaštite poslovanja koje se oslanja na tu infrastrukturu, nešto što je najvažnije u ovom trenutku.

„Pored segmenta data centara i server soba, ove teme su interesantne za telekomunikacione provajdere, poslovne objekte, kao i za primene sigurnosnog napajanja industrijskih procesa. Što je biznis skuplji, bitnije je osigurati ga, bitnije je stabilizovati napon, koristiti kompenzatore. To znači da neprekidna napajanja jesu jedan od najznačajnijih elemenata kritične IT infrastrukture“, istakao je tokom predavanja.

Potom je na binu došao gost iz inostranstva – Ábel Szabó, Cloud Architect and Authorised Trainer, Devoteam G Cloud Sweden. On je govorio o značaju cloud rešenja, ali i implementacija koje moraju biti takve da postoji maksimalno poverenje kako bi učinkovitost cloud rešenja bila što veća i kako bi ono omogućilo da se poslovni proces obavlja što lakše. „Bezbednost bez stresa“ je moto koji pokreće ovu švedsku kompaniju koja kreira bezbednosna rešenja za cloud. Devoteam G Cloud je Google cloud partner.

„Google cloud je vrlo aktuelan u ovom trenutku i predstavlja jednu od najmodernijih platformi na kojima se mogu bazirati poslovna rešenja. Sve ove krize su katalist koji će pogurati transformaciju digitalne industrije. Zašto Google cloud? Zato što je otvoren i fleksibilan, prilagodljiv, bezbedan, održiv, inteligentan, omogućava visok stepen kolaboracije i produktivnosti, donosi značajne uštede i prilagodljiv je brojnim industrijskim rešenjima,“ istakao je Ábel Szabó.

Skladištenje podataka je takođe veoma važan segment kritične IT infrastrukture. Upravo je to bio fokus prezentacije koju je održao Nikša Stepanović, Koordinator prodaje u kompaniji Braineering. Ona je nosila naziv „Storidž rešenje otporno na budućnost“ i u njoj je predstavljen niz rešenja za skladištenje podataka koja ispunjavaju moderne zahteve tržišta koje se sve više bazira na data centrima, pohrani podataka u cloud i permanentnoj dostupnosti podataka.

„Što se tiče tehnološke izvrsnosti i kvaliteta tehnologije, PureStorage je jedan od proizvođača koji svoj biznis bazira isključivo na flash memorijama, odnosno storage rešenjima baziranim na flash-u. Nikada nisu pravili diskove, niti su imali softver koji je pravljen za rad sa hard diskovima, već su odmah radili sa konceptom za koji su verovali da će prevladati, i bili su u pravu. Zato danas koriste DirectFlash module koji koriste NVMe protokole, što omogućava paralelizam upisivanja, čime imaju ogromnu prednost kada je reč o operacijama koje podrazumevaju ogromne simultane transfere podataka,“ istakao je između ostalog gospodin Stepanović, predstavljajući niz rešenja koja nudi Braineering.

Finalno predavanje segmenta posvećenog IT infrastrukturi je održao Dejan Stanivuk, Product Manager u kompaniji ENEL PS. Tema prezentacije je bila „Praćenje i upravljanje složenom IT infrastrukturom“. On je govorio o softverskom rešenju koje je predviđeno za upravljanje IT infrastrukturom, što je takođe važna i složena tema koja će u vremenu koje je pred nama i sa usložnjavanjem sistema koji treba nadzirati dodatno dobijati na značaju.

„Kompanija Schneider Electric je kreirala softversko rešenje za praćenje, nadzor i upravljanje infrastrukturom po imenu EcoStruxure IT Expert. Ono omogućava trenutnu vidljivost stanja kritične infrastrukture, a ključne funkcije su optimizacija performansi, smanjenje rizika obezbeđivanjem visokog stepena bezbednosti, te mogućnost praćenja stanja IT opreme gde god da se nalazite. To se postiže zahvaljujući podršci za cloud platformu i činjenici da je ovo softversko rešenje vendor free, odnosno da ne zavisi od toga kod kog provajdera IT infrastrukture nabavljate svoj hardver i koja se druga rešenja koriste,“ istakao je Dejan Stanivuk.

Podelite s prijateljima

Tweet