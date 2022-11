Novi dizajn: Gmail uskoro drugačiji za sve

Još je u julu najavljeno da stiže novi Gmail, a u pitanju su promene koje se najviše tiču izgleda. U to vreme nije bilo obavezno da se pređe na svežiji dizajn, ali rok ističe, pa će uskoro svi morati da se naviknu na novine.

Google je Gmail redizajn predstavio još u januaru, ali samo za ograničeni broj korisnika čiji su komentari i zamerke pomagali da se poprave sve greške i reše problemi. Tako je nastala konačna verzija, koja bi uskoro trebalo da stigne do svih. Nema dramatičnih promena kada je interfejs u pitanju, a najveće promene su u vezi s boljom integracijom Chat, Spaces i Meet servisa u Gmail.

Oni kojima se promene nisu dopale mogli su da se vrate na staro, a preko Quick Settings taster i opcije “Go back to the original Gmail view”. Ta mogućnost nestaje do kraja novembra, pa će svi morati da gledaju u isti Gmail. To ne znači da postoje velike razlike u tome kako mejl funkcioniše – najviše su se promenile boje.

Najveća razlika je još jedan sidebar s leve strane, a uloga mu je da istakne Chat, Spaces i Meet. Korisnici su sada dobili mogućnost da ga sklone, što u početku nije bio slučaj. Opcija nije očigledna, a potrebno je da se isključe Google Chat i Google Meet kako bi sidebar nestao, a preko “Customize” u okviru “Chat and Meet”.

Izvor: Ars Technica

Podelite s prijateljima

Tweet