BIZIT 2022: IT infrastruktura u fokusu

Drugi dan BIZIT skupa, najveće regionalne manifestacije koja okuplja sve što vredi od domaćeg i regionalnog IT-ja, i koji organizuje PC Press, donosi teme Data centri i IT infrastruktura, Cyber security i IT dating, odnosno obrazovanje i zapošljavanje.

Uvodno predavanje drugog dana je održao Ivan Kokeza, Executive Consultant, Kokeza Consulting, Zollikon, Švajcarska. Njegovo predavanje se ticalo ljudske dimenzije u IT-ju, odnosno odnosilo se na rukovodstva IT kompanija, te kompleksnosti donošenja odluka u ovako rizično i krizno vreme. Shodno tome i sam naziv – Lider u IT (R)evoluciji.

„Nažalost, svi smo svedoci da je u proteklim godinama bilo katastrofalnih odluka i izuzetno lošeg kriznog menadžmenta od strane političara, ministara, poslovnih lidera. Svaki projekat, svaki tim, svaka organizacija ima lidera. Neko će se uvek prirodno izdvojiti, čak i među decom. Kada posmatrate odnos liderstva i uspeha, videćete da ljudi uopšte ne razumeju koren razloga želje da budu uspešni. Da li je pozicija ili titula uspeh? Da li ste sigurni da je poimanje uspeha vaše? To su sve teme sa kojima se suočavaju lideri i preispituju ih u kriznim vremenima,“ rekao je, između ostalog, Kokeza.

Potom je za govornicu stupio veliki prijatelj PC Press redakcije, Danko Jevtović, potpredsednik upravnog odbora, ICANN. Tema njegovog predavanja je bio Digital Governance. On je govorio o iskustvu rada u ICANN organizaciji, kao i oblastima rada, te usklađivanja regulatornih tela, državnih organa i međunarodnih organizacija, kao što je upravo ICANN.

„Veliko je zadovoljstvo ponovo biti ovde. Danas smo u digitalnom dobu i moramo biti svesni raskrsnice puteva između digitalnog i korporativnog upravljanja, odnosno governance-a. Digitalno koristimo kao krovni pojam za Internet, onlajn, sajber, virtualno, to je sintagma koja se uspostavila i podrazumeva digitalno poslovanje i paradigmu odnosa prema životu i poslovanju. Današnji svet je hibrid fizičkog i digitalnog, gde je sve povezano i ništa više nije odvojeno. Korporativno upravljanje ima svrhu da vrši nadzor, usmerava, vrši kontrolu i odgovorno je. No, korporacija kao takva je napravljena da svako bude zamenjiv, ma koliko visoko ili nisko bio u hijerarhiji.“

Data centri i IT infrastruktura

Naredni govornik je bio Vladimir Uzelac, ICT Solutions Architect u kompaniji A1 Srbija. On je govorio o SD-WAN rešenju koje je u ponudi ovog telekomunikacionog operatera. A1 Srbija je sa rebrendingom koji se desio prošle godine postavio sebi za cilj da bude partner u digitalnoj transformaciji, te je veliki fokus stavio na biznis i digitalno poslovanje, koje je dosta dinamično. Upravo su bezbednost, cloud i IT rešenja u fokusu.

„Tema današnje prezentacije je softverski definisan WAN, odnosno SD-WAN. Klasična MPLS mreža danas znači nedostatak kontrole, vidljivosti, visoki troškovi, nekonzistentna bezbednost i dugo vreme reakcije. Ovo su glavni problemi koji se mogu rešiti ili značajno redukovati pomoću SD-WAN-a. Postavili smo za cilj da popravimo korisničko iskustvo, smanjimo troškove i da relaksiramo IT timove. Počeli smo od sopstvenog primera, sopstvene mreže i sopstvene kompanije, a korisnicima omogućavamo da bilo kada, bilo gde, sa bilo kog uređaja ima pristup bilo kojoj aplikaciji, u javnom ili privatnom cloud-u,“ istakao je Vladimir Uzelac.

Slobodan Stanković, direktor kompanije Vesimpex je govorio o rešenjima u ponudi ove kompanije i ilustrovao na koje sve načine je ova kompanija učestvovala u industrijskim poduhvatima i na koje je sve načine IT pomagao razvoj industrije u proteklom periodu. Naravno, naglasak je bio na IT infrastrukturi, data centrima i opremi.

„Krucijalna stvar za poslovanje danas jeste zaštiti opremu na pravi način. To se odnosi i na data centre, gde su glavni izazovi voda i vlaga, korozija, mraz i generisanje velike količine toplote, za šta je potrebno obezbediti adekvatno hlađenje. U železari smo imali nekoliko ozbiljnih projekata gde smo morali da ozbiljno štitimo IT opremu od toplote, a hemijski uticaj na IT opremu je nešto čega postajete svesni tek kada uđete u posao sa industrijom i izložite opremu toj vrsti uticajnog faktora. Jedno od najvažnijih rešenja nove generacije jeste Edge data centar, mini data centar koji obezbeđuje stalan rad, gde sistem za upravljanje fabrikom komunicira sa ERP-om i ispunjava sve potrebne zahteve kao što su dostupnost, kontrola pristupa, napajanje, klimatizacija.“

Goran Andrić, menadžer prodaje u kompaniji Telekomunikacije Računari Servisi (TRS) je predstavio mrežnu opremu u ponudi te kompanije, namenjenu bežičnim, žičanim mrežama, kao i data centrima. Naglasak je bio na Alcatel-Lucent Enterprise aktivnoj mrežnoj opremi za data centre.

„Alcatel Lucent posluje od 1919. godine i opslužuje preko 830 hiljada klijenata širom sveta. U ponudi je trenutno najinteresantnija OmniSwitch linija, sa pojednostavljenim portfeljom gde isti operativni sistem radi na svim svičevima, bez obzira da li su isti namenjeni mrežnim okruženjima, data centrima, SMB mrežama ili mobilnim mrežama. Tu su i modeli namenjeni upotrebi u ekstremnim spoljnim uslovima, poput ekstremnih temperaturnih okruženja i slično,“ naveo je gospodin Andrić, nakon čega je prisutne proveo kroz kompletnu ponudu Alcatel-Lucent svičeva i mrežnih uređaja u ponudi kompanije TRS.

U Srbiji je nedavno otvorena kancelarija kompanije Rittal, vodećeg svetskog proizvođača sistemskih rešenja za industriju i IT infrastrukturu, koja obuhvata razvodne ormane, sisteme za napajanje, sisteme klimatizacije i sisteme za automatizaciju procesa izrade upravljačkih i energetskih ormana. Upravo je Dejan Dokmanović, izvršni direktor kompanije Rittal za Srbiju i Hrvatsku praktično odmah po pokretanju kancelarije došao na BIZIT, znajući da je to pravo mesto za njegovu kompaniju.

„Želim da pričam o bazi – o infrastrukturnoj bazi modernog poslovanja. Rittal je doneo RiMatrix Next Generation, IT platformu budućnosti i to je ono što mi kao renomirani proizvođač možemo da ponudimo svojim korisnicima. Čast nam je što smo postali 53. podružnica kompanije Rittal, svetskog brenda koji dugo posluje na ovom polju. Rittal nudi kompletna i sveobuhvatna rešenja za IT infrastrukturu. Napajanja, nadzor, ormani, hlađenje, bezbednost, svaki segment infrastrukture predviđen za funkcionisanje u data centrima nam je u fokusu i u ponudi,“ istakao je gospodin Dokmanović, nakon čega je predstavio prisutnima kompletan spektar Rittal uređaja.

