BIZIT 2022: Svečanim govorom i uvodnim predavanjima otvorena vodeća tehnološka konferencija

Deveta BIZIT konferencija, koja se održava pod nazivom RE:Start 23, otvorena je u Beogradu. Tradicionalnu manifestaciju koja okuplja sve što vredi od domaćeg IT-ja organizuje PC Press, a održava se 9. i 10. novembra u hotelu Crowne Plaza u Beogradu.

Ovogodišnji BIZIT se održava pod geslom RE:Start 23, koje simbolizuje nove početke za godinu koja je pred nama, i koja bi trebala da donese optimizam, rast i unapređenje svih aspekata funkcionisanja IT sektora i digitalnih usluga.

Konferenciju je tradicionalno otvorila direktorka PC Press-a, Vesna Čarknajev, koja je govorila o vodećim trendovima i dešavanjima u industriji, pozdravivši prisutne u optimističnom tonu.

“Ne želim da vam pričam o problemima, jer za njih veoma dobro znate. Želim da pomenem nekoliko trendova za koje verujem da će uticati na naše poslovanje i da će dalje pokretati našu industriju. Ti trendovi su: rad od kuće, robotizacija, biotehnologije i veštačka inteligencija,“ istakla je u uvodnom govoru.

„Deceniju pred nama obeležiće roboti, rad od kuće, pogotovo u hibridnoj formi, je generator potražnje za novim uređajima. Ovo je decenija robota, a naredna će biti posvećena veštačkoj inteligenciji i biotehnologiji. Sve je usmereno na tu stranu, mi smo pametniji, tehnologija je moćnija, i sadejstvo tih energija će otvoriti nova vrata za nova saznanja i mogućnosti neslućenih razmera koje u ovom trenutku verovatno ne možemo ni da pretpostavimo. Mi ćemo na BIZIT-u o tome da pričamo!“

5G na horizontu

Pozdravni govor je održao Milan Dobrijević, ispred novoformiranog ministarstva informisanja i telekomunikacija, naglašavajući prioritete ministarstva u narednom periodu.

„Velika mi je čast da pozdravim prisutne! Nema potrebe da naglašavam koliki je značaj koji organizator PC Press ima na našu IT industriju i broj vas koji ste se okupili ovde to potvrđuje. Imamo manje, fokusiranije ministarstvo koje više nije pod velikim pokrivačem zajedno sa trgovinom i turizmom. To znači da ćemo u narednom periodu još više akcenta baciti na digitalizaciju i da ćemo ostvariti još bolju sinergiju ministarstva i ostalih institucija. Sem centra za bioistraživanja, velika vest ove godine je i osnivanje centra za četvrtu industrijsku revoluciju, što skupa sa digitalizacijom smatramo apsolutno najvišim prioritetom,“ istakao je gospodin Dobrijević.

„Pomenuo bih par najprioritetnijih aktivnosti za koje smo zaduženi: u narednoj godini očekujemo donošenje i stupanje na snagu novog Zakona o elektronskim komunikacijama, podzakonske akte kojima će se rešiti i sprovesti 5G aukcija, uz dalje unapređivanje informacione bezbednosti, te mogu najaviti donošenje izmena Zakona o informacionoj bezbednosti, zajedno sa formiranjem institucija koje će se baviti time. Izdvojio bih projekat „Povezane škole“, koji je osnova za digitalizaciju obrazovanja, i doći ćemo naredne godine do toga da svaki učenik i nastavnik ima bezbedan pristup bežičnom Internetu. Drugi važan projekat koji će uticati na sve u ruralnim predelima jeste širokopojasni internet namenjen upravo slabije razvijenim krajevima zemlje, za šta je već obezbeđeno 152,7 miliona evra kredita i donacija. Treći važan projekat radio sa resorom turizma, a reč je o jedinstvenoj platformi za digitalnu turističku ponudu Republike Srbije, gde će biti predstavljeni svi naši turistički lokaliteti.“

BIZIT se nastavlja tokom čitavog današnjeg i sutrašnjeg dana. Budite uz PC Press jer ćemo vas redovno izveštavati o svemu!

