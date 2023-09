BIZIT 2023: 13 veština kojima veštačka inteligencija danas vlada

Većina nas je danas svesna da veštačka inteligencija (AI) postaje sveprisutni deo našeg života. Međutim u moru informacija koje nas svakodnevno zapljuskuju mogu da se previde veštine kojima je AI već ovladao. S obzirom da je konferencija BIZIT pred nama i da njen glavni fokus upravo AI, podsetimo se 13 veština kojima veštačka inteligencija danas vlada.

Čitanje

Da li vam je jedna od želja da uštedite vreme tako što ćete pažnju usmeriti samo na bitne delove komunikacije? Vaša želja se ostvarila uz pomoć SummarizeBot-a, veštačke inteligencije koja radi na automatskom rezimiranju teksta. Bilo da se radi o vestima, web linkovima, knjigama, mejlovima, pravnim dokumentima, audio datotekama i slikama i još mnogo toga, veštačka inteligencija i mašinsko učenje analiziraju komunikaciju i izveštavaju o osnovnim informacijama. Trenutno, SummarizeBot se može koristiti u Facebook Messenger-u ili Slack-u i oslanja se na tehnologije obrade prirodnog jezika, mašinsko učenje, veštačku inteligenciju i blokčejn.

Pisanje

Da li biste verovali da, pored profesionalnih novinara, medijske kuće poput The New York Times-a, Washington Post-a, Reuters-a i drugih oslanjaju se na veštačku inteligenciju za pisanje? Koriste je, i iako to uključuje mnoge „ko, šta, gde, kada i kako“ formulističke tekstove, AI poseduje mogućnost da ide i korak dalje i zađe u oblast kreativnog pisanja. Mnogi marketinški stručnjaci se oslanjaju na veštačku inteligenciju za kreiranje svojih objava na društvenim mrežama. Čak je i roman generisan od strane veštačke inteligencije bio nominovan i ušao u uži izbor za nagradu.

Vid

Mašinsko viđenje je kada računari „vide“ svet, analiziraju vizuelne podatke i donose odluke o tome. Postoji toliko neverovatnih načina na koje se mašinsko viđenje koristi danas, uključujući omogućavanje autonomnih vozila, prepoznavanje lica u policijskom radu, platne portale i mnogo više. U proizvodnji, sposobnost mašina da vide pomaže u prediktivnom održavanju i kontroli kvaliteta proizvoda.

Slušanje i razumevanje

Da li znate da veštačka inteligencija može da detektuje pucnjeve, analizira zvuk i zatim obavesti relevantne organe vlasti? Ovo je jedna od neverovatnih stvari koje AI može da uradi kada čuje i razume zvukove. I ko može osporiti korisnost digitalnih glasovnih asistenata koji odgovaraju na vaša pitanja, bilo da želite izveštaj vremenske prognoze ili planove i raspored u toku vašeg dana? Poslovni profesionalci vole praktičnost, efikasnost i tačnost koju pruža AI putem automatizovanih zapisnika sa sastanaka.

Govor

Veštačka inteligencija može i da govori. Dok je korisno (i zabavno) kada Alexa i Google Maps odgovaraju na vaša pitanja i daju vam uputstva, Google Duplex ide korak dalje i koristi AI da zakazuje termine i obavlja zadatke preko telefona na veoma konverzacijskom jeziku. Može vrlo uspešno da vodi razgovor sa ljudima.

Miris

Postoje istraživači veštačke inteligencije koji trenutno razvijaju modele koji će moći da otkriju bolesti – samo mirisanjem ljudskog daha. Može da detektuje hemikalije koje se nazivaju aldehidi, a koje su povezane sa bolestima i stresom kod ljudi, uključujući rak, dijabetes, povrede mozga, i da otkrije „drvenast, mošusan miris“ koji se emituje kod Parkinsonove bolesti čak i pre nego što se identifikuju drugi simptomi. AI botovi takođe mogu da identifikuju curenje gasa ili druge agresivne hemikalije. IBM čak koristi AI za razvoj novih parfema.

Dodir

Pomoću senzora i kamera, postoji robot koji može da identifikuje dovoljno zrele maline koje su spremne za prodaju i čak ih ubere i stavi u korpu! Njegov tvorac kaže da će na kraju moći da ubere po jednu malinu svakih 10 sekundi 20 sati dnevno! Sledeći korak u razvoju taktilne veštačke inteligencije je povezivanje dodira sa drugim čulima.

Kretanje

Veštačka inteligencija pokreće sve vrste kretanja, od autonomnih vozila preko dronova do robota. Produkcija u Novom nacionalnom teatru u Tokiju koristi humanoidne Alter 3 robote koji mogu autonomno generisati pokrete.

Razumevanje emocija

Istraživanje tržišta pomažu alati veštačke inteligencije koji prate emocije osobe dok gledaju video zapise. Veštačka emocionalna inteligencija može da prikupi podatke iz izraza lica osobe, jezika tela i više, analizira ih u odnosu na bazu emocija kako bi odredila koja emocija je verovatno izražena, a zatim donese akciju na osnovu tih informacija.

Igranje igara

Nije sve tako ozbiljno sa veštačkom inteligencijom – ona može da nauči da igra igre poput šaha, Go-a i pokera (što je bio neverovatan podvig)! I, ispostavlja se da AI može da nauči da igra ove igre, da se takmiči i čak da pobedi ljude u njima!

Debate

Projekat Debater kompanije IBM nam je pokazao da veštačka inteligencija može čak i uspešno da se takmiči u debatama sa ljudima o složenim temama. Ona ne samo da može da istraži temu, već može i da stvori zanimljivu tačku gledišta i iznese argumente protiv ljudskog protivnika.

Kreiranje

Veštačka inteligencija čak može da ovlada kreativnim procesima, uključujući kreiranje vizuelne umetnosti, pisanje poezije, komponovanje muzike i fotografisanje. AI kompanije Google čak je bio sposoban da stvori svoje sopstveno AI „dete“, to jest novu AI mrežu, koje je nadmašilo ljudski kreirane verzije.

Čitanje vaših misli

Ovo je zaista zadivljujuće – AI koji može da čita vaše misli! Može da tumači signale iz mozga i zatim stvara govor. Impresivno i nešto što može da promeni život iz korena osobama sa poremećajima govora, ali i pomalo zastrašujuće kada razmislite o aspektu čitanja misli. Nije iznenađenje da neki od najvećih tehnoloških divova, uključujući Facebook i Elona Musk-a, rade na sopstvenim projektima kako bi iskoristili potencijal čitanja misli uz pomoć AI.

Sada zamislite da su ovih 13 neverovatnih veština sabrane u jednu super veštačku inteligenciju! Da li je to zastrašujuće ili uzbudljivo? To je na vama da odlučite, a u tome vam može pomoći predstojeća BIZIT konferencija na kojoj ćemo upravo obrađivati ove teme. Celokupan program BIZIT-a biće u znaku AI-a, jer su mnoge firme koje će se predstaviti, svoje standardne programe inovirale i inkorporirale AI u svoja rešenja. U Hotelu Jugoslavija 8. i 9. novembra posetioci će imati prilike da čuju više od 50 govornika koji će podeliti svoja iskustva u poslovnoj primeni novih tehnologija.

Obezbedite svoje mesto na najznačajnijem poslovnom događaju ove jeseni tako što ćete popuniti prijavu na bizit.rs sajtu to jest na ovom linku. Vidimo se na desetom jubilarnom BIZIT-u!

