BIZIT seminar okončan panelima

Drugi deo BIZIT seminara posvećenog malim, porodičnim kompanijama i tranziciji sa prve na drugu generaciju vlasnika otvorio je Boris Popović, suvlasnik firmi Alarm automatika i Alarm express service. Njegovo izlaganje „Kako smo profesionalizovani kompaniju i približili je Londonskoj berzi?“ je izazvalo puno pažnje, budući da je sadržalo priču dugu 30 godina, koja je rezultovala međunarodno priznatim uspehom.

Alarm automatika je danas vodeća kompanija tehničke zaštite u regionu, sa preko 100 zaposlenih, sa sopstvenim IT i projektnim odeljenjima, vlastitim brendovima, brojnim nagrađivanim inovacijama, koja uvek ima opreme u skladištu u vrednosti od preko 3 miliona evra. O uspehu svedoči mreža lokalnih partnera, sa preko 200 dobavljača i 2000 kupaca. Rade u 15 gradova u 10 zemalja.

„Uspeh nikada nije linearan, postoje usponi i padovi,“ istakao je Boris Popović, govoreći o ciklusima zapošljavanja u kompaniji u proteklih 30 godina postojanja. Posebna pažnja je bila posvećena internoj strukturi firme, koja se vrlo lako usložila sa protokom godina i uvećavanjem broja zaposlenih po vertikali i horizontali. Kvalitetno osmišljena struktura olakšava sprovođenje strategije, ali i njeno dopunjavanje, sinhronizujući kreativno-integrativnu i izvršnu infrastrukturu.

Bilo je reči o planiranjima po odeljenjima, o politici plata i nagrađivanja. Uspeh se može itekako ubrzati, pa je tako firmi Alarm automatika u narednih 5 godina, prema internim procenama, potrebno isto toliko radnika koliko ih je zaposleno u prethodnih 26 godina. Sada se u kompaniji sprovode programi koji su kreirani od strane London School of Economics i Elite akademija.

Prvi panel je održan pod geslom „Penzija da, mirovina nikada?“ Učesnici diskusije su bili: Slobodan Marković, osnivač i predsednik Upravnog odbora, Comel; Miroljub Kršanin, vlasnik, Tehnomarket; Goran Đaković, osnivač Sage, New Frontier Group. Moderator panela je bio Boris Vukić.

„Firma je preživela prvih deset godina, nakon čega kreće napredak tržišta, firmi, pa samim tim i Sage“, rekao je Goran Đaković. „Sredinom dvehiljaditih smo rasli po godišnjoj stopi od preko 60 odsto. 2009. godine sredi strukturna promena jer smo prepoznati od stranih investitora kao potencijalan partner. Bio je petak 13. novembar, i od tada imamo većinskog suvlasnika sa 65% udela. Profilacija firme se uveliko menjala zajedno sa IT tržištem. Danas imamo preko 50 miliona evra promenta.“

Miroljub Kršanin je rekao da je Tehnomarket radio sa stadionom Zenita u Sankt Peterburgu, klijentima iz Njujorka, te da kompanija sada radi sa primenama aluminijuma u građevinarstvu i u drugim segmentima industrije.

„Ja sam sada formalno samo penzioner, i to u vrlo tipičnoj priči,“ rekao je Kršanin. „Danas je direktor Tehnomarketa moj mlađi brat, koji je od samih početaka u kompaniji sa mnom. Godinu dana unapred smo počeli da regulišemo tu tranziciju, te smo on i ja, zajedno sa naših petoro dece, dogovorili detalje.“

„Srećni sam penzioner i deda i najviše se bavim time. Comel je, slično kao i druge firme, osnovan 1990. godine. Uskoro ćemo slaviti prvih 30 godina. Kada sam pravio kompaniju, želeo sam da traje dugo, dugo. Trenutni direktor je čovek koji je počeo karijeru u Comelu, koga sam prepoznao kao veoma radnog, vernog i sposobnog, te sam mu ponudio 20% vlasništva da firmu vodi koliko može. Preostalih 80% sam dao svojoj ćerki, koja takođe radi u Comelu. To je moja najbolja životna odluka,“ rekao je Slobodan Marković, osnivač kompanije Comel.

Goran Đaković iz Sage je i dalje u firmi, u kojoj je upravljanje preuzeo većinski vlasnik. Danas je u svojstvu savetnika. Sagini korisnici su Telekom Srbija, Dunav osiguranje, AIR Srbija. „Firma nikada nije bila samo moja, pa sada nije problem da radim za druga lica, niti je ikada bio. Mom sinu je muzika život i opredeljenje, a ćerka je još uvek mlada. Ipak, mi nismo ta vrsta porodične firme, jer je vlasnik investicioni fond. Lično, mislim da nikada neću ići u penziju…možda formalno, na papiru, ali mislim da je to sve individualno, te da svako mora da prilagodi život samom sebi u skladu sa svojim specifikumima.“

Pauza između dva panela je iskorišćena za prezentaciju Milovana Zvijera, advokata i partnera u Four Legal. On je govorio o pravnim aspektima biznis transfera. Reč je o potencijalno ozbiljnoj zamci i prepreci u vođenju porodičnih firmi, posebno manjih firmi koje nisu u stanju da održavaju sopstveno pravno odeljenje.

Govoreno je o pripremi kompanije za biznis transfer. sa naglaskom na transfer u okviru porodice i van okvira porodice. Isto tako, tema je bila prenos udela i prenos imovine, kao i šta posle biznis transfera. Takođe, jedan specifičan slučaj interesantan za porodične firme u prelomnim momentima jeste dokapitalizacija, čime se menja vlasnička struktura, ali i uvećava nivo raspoloživog kapitala.

„Najbolja priprema za biznis transfer je dobra organizacija kompanije i, u najširem smislu, usklađenost poslovanja i pre nego što se o transferu razmišlja,“ rekao je Milovan Zvijer. „Nikada nije rano da osnivači kompanije započnu sa pripremom za biznis transfere.“

Potom je govoreno o osnovnim oblicima biznis transfera u okviru porodice, ugovoru o prenosu udela, raspodeli i ustupanju imovine za života, specifičnostima ugovora i pravnih propisa koji regulišu ta pitanja. Najzad, izlaganje je okončano pričom o poslovnim transferima van okvira porodice, i pravnim normama koje to regulišu. Prodajni proces je veoma složen i obuhvata angažovanje savetnika, dubinsku analizu kompanije, izradu biznis plana i procenu vrednosti, pripremu strukture i strategije, i to sve pre kontaktiranja zainteresovanih i vođenja pregovora o prodaji.

Učesnice drugog panela „Od porodične firme do kompanije“ su bile Afrodita Bajić, zamenik direktora i Marijana Bajić, direktor marketinga u kompaniji AMC. Moderator ove diskusije je takođe bio Boris Vukić.

One su govorile o metodologiji nagrađivanja zaposlenih, kao i raspodeli odgovornosti, što sve skupa, zajedno sa rezultatima, utiče na visinu plate u kompaniji. Od toga nije izuzeta ni najuža rodbina – naime, svo troje dece osnivača takođe radi u kompaniji Afrodite Mode Collection. Njih troje nemaju istovetne odgovornosti, niti rade iste poslove, pa im samim tim ni prihodi nisu istovetni, već svako radi u skladu sa svojim mogućnostima, željama i sposobnostima.

“To je jedini put da porodična firma opstane, i to smo odlično naučili u kriznim momentima kojih je bilo,” rekla je Afrodita Bajić. “Videlo se da sina ne interesuje previše da se bavi porodičnom firmom i bilo je jasno da se cela porodica mora tome prilagoditi. Razgovarali smo sa sinom, ozbiljno, kao porodica, i pronašli modus kako da on da svoj doprinos, makar to značilo da umesto odela zamišlja rekete i automobile,” dodala je ona.

BIZIT seminar je okončan sesijom pitanja i odgovora, gde su učesnici mogli da postave sva pitanja koja su želeli predavačima.

Podelite s prijateljima

Tweet