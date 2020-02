BIZIT seminar: Podrška profesionalizaciji kompanije – zadatak naslednika

Svaki osnivač susreće se s velikim brojem izazova u procesu biznis transfera, a jedinu ozbiljnu podršku za povlačenje ima od naslednika. Samim tim, naslednici imaju obavezu da podržavaju proces profesionalizacije kompanije.

U situacijama kad se osnivač dvoumi ili odugovlači s profesionalizacijom, nije samo obaveza da se podrži već i pravo da se taj proces podstakne. Osnivačima treba prići na pravi način i ne dovoditi ih u situaciju da ne razumeju o čemu naslednici govore. Po pravilu, druga generacija tokom školovanja i pripreme bolje je ovladala i bolje razume termine iz korporativnog sveta. Međutim, mora pažljivo da bira reči naučene u visokim školama.

Pogrešno je kad naslednici pred osnivače izađu s velikim trendovskim i modernim idejama. Pod jedan, to kompaniji neće ništa pomoći i, srećom, osnivači to neće odobriti. Ako im pod pritiskom, na nesreću, odobre, brzo će svi zajedno upasti u problem. Kratkoročno, jer to neće dati rezultate, a dugoročno jer će naslednicima biti veoma teško da ga drugi put pridobiju za proces profesionalizacije.

Važno je da druga generacija razume da se tokom profesionalizacije njihovih kompanija osnivači često preispituju jesu li na dobrom putu i da li je to zaista neophodno. Ono što se radi u procesu profesionalizacije nije ono što je on radio i gde se on dobro osećao. Boris Vukić izdvojio je jedan primer naslednika koji ga je pitao ima li on uopšte pravo da menja „očevu bebu”. “Ima! Ima pravo jer je to dobro za kompaniju. Ima pravo jer, grubo rečeno, ni on njega nije pitao kad ga je gurao u tu istu kompaniju. Ako osnivač i pati i teško mu je, naslednik mora biti na čelu promena. Bolje da on pati nego da i naslednici i stotine ljudi jednog dana ostanu bez posla”, rekao je Boris.

O tome kako je profesionalizovan Termovent komerc, kakve su u celom procesu bile uloge osnivača, naslednika i menadžera i koje su glavne pouke za njih, na drugom BIZIT seminaru o biznis transferu u privatnim kompanijama 11. marta u Klubu poslanika u Beogradu govoriće Andrija Perović, generalni direktor Termovent Komerc, druga generacija. Seminar, koji organizujemo u saradnji sa Adižes institutom i Borisom Vukićem, neće biti snimljen, tako da je lično prisustvo jedini način da čujete predavanja i ostvarite kontakt sa predavačima. Prijavite se već danas i ostvarite značajne popuste na cenu kotizacije.

Podelite s prijateljima

Tweet