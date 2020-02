BIZIT seminar: Zajedno do uspešne tranzicije

Osnivači, naslednici i menadžeri, transfer vlasništva u privatnim kompanijama nadilazi vaš interes i interes vaših porodice, i tiče se porodica svih zaposlenih u vašim kompanijama.

Ako ste osnivač kompanije onda Vi zajedno sa još 116.000 drugih osnivača zapošljavate više od 670.000 ljudi i proizvodite gotovo četvrtinu ukupnog prihoda ove države. Zbog toga je odluka o tome ko će Vas naslediti na čelu kompanije, preuzeti vlasništvo i odgovornost kada Vi odlučite da se povučete pitanje par excellence ne samo za Vašu porodicu, već i za naše društvo u celini.

Ako ste član porodice osnivača i zaposleni ste u porodičnoj kompaniji, onda ste Vi među 60% onih koji planiraju da nastave porodični biznis. Biznis transfer, kada za to dođe vreme, otvoriće mnoga emotivna, organizaciona i pravna pitanja, a uspeh transfera će se meriti Vašim odgovorom na te izazove. Ne zaboravite na to da skoro 70% privatnih kompanija u zemljama EU ne preživi transfer sa prve na drugu generaciju, a tek 13% porodičnih kompanija „stigne“ do treće generacije vlasnika.

Ako ste profesionalni menadžer u privatnoj kompaniji, onda ste Vi u malobrojnom skupu od svega 13% kompanija kojima ne upravlja osnivač ili član porodice. Za Vas će biti ogroman izazov kada osnivač, za koga Vas vezuje dugogodišnje poverenje i prijateljstvo, vlasništvo nad kompanijom prepusti porodici, deci koju tek da poznajete.

Zato vas pozivamo da nam se pridružite na jedinstvenom Seminaru koji organizujemo u saradnji sa Adižes institutom i Borisom Vukićem koji je čitave decenije svog profesionalnog angažovanja posvetio upravo problemima prenosa vlasništva i odgovornosti sa prve na drugu generaciju, i jedini je ekspert biznis transfera u našoj zemlji. U programu seminara će učestvovati pored Borisa, eksperti iz okruženja i retki pojedinci koji su biznis transfer uspešno realizovali. Posebno dragoceno će biti obraćanje dr Isaka Adižesa.

Bizit seminar će biti održan u prijatnom ambijentu Kluba poslanika u Tolstojevoj ulici u Beogradu, i neće biti sniman. Biće to lepa prilika na lepom mestu za edukaciju kao i za druženje i sticanje novih kontakata. Već danas se možete prijaviti. Vidimo se na Bizitu!

(Podaci su preuzeti iz publikacije Biznis transfer Barometar Srbija iz 2016. godine i odnose se na preduzeća; u Srbiji postoji još i 245.000 preduzetnika)

