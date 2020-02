Šta donosi Agile budućnost – Beograd domaćin prvog Regional Scrum Gathering-a u CEE regionu!

Agile Serbia, edukativni centar za agilan razvoj, ima to zadovoljstvo da vas pozove na Regional Scrum Gathering Belgrade 2020. Beograd je dobio tu čast da bude domaćin ovog događaja koji će se održati 4-5. juna 2020.godine, a kao najveći do sada organizovani Agile događaj u regionu okupiće brojne Agile i IT profesionalce, kompanije, organizacije iz Srbije i drugih evropskih zemalja. Moto pod kojim će se okupiti učesnici je „Spoj Agile i IT budućnosti“ (The confluence of Agile & IT future).

Šta donosi ovaj događaj?

IT zajednici je dobro poznata Agile Serbia Konferencija koja se prethodnih godina održavala, donoseći najnovije trendove i teme iz sveta agilnog razvoja softvera. Nakon četiri vrlo uspešne konferencije i dolaska Jeff Sutherland-a u Srbiju prošle godine, napravljen je novi, još veći iskorak. Po prvi put se organizuje događaj ovakvog formata u jugoistočnoj Evropi.

Regional Scrum Gathering Belgrade 2020 donosi Agile konferenciju na sasvim drugačiji način. Pre svega, biće to dvodnevni skup koji će pokriti najaktuelnije teme i radionice iz domena Agile transformacija, planiranja i estimacije, DevOps, QA, Data Science i AI tehnologija, razvoja softverskih proizvoda i aplikacija, agilnog liderstva i komunikacija, i brojne druge. Sve o budućnosti Agile-a i IT-ija na jednom mestu.

Pod krovom BelExpo centra čitav događaj će se paralelno odvijati na četiri različite scene, glavnoj Main, Agile, Development i Workshop. Oba dana će keynote predavači kroz svoje sesije sa glavne scene pozdraviti sve prisutne učesnike, da bi se ostatak programa odvijao po slotovima. Ove godine će glavni predavači biti Arie Van Bennekum i Brian Marick, potpisnici Agile Manifesta, krovnog dokumenta koji je utabao agilan pristup i njegovu primenu.

Pored scena, posetiocima će biti dostupne zone za interakciju, od kojih je posetiocima ranijih konferencija poznat Coaching korner kao koncept. Ova zona je savršena za sve one koji žele bliskiju diskusiju sa nekim od trenera ili govornika, da razmene mišljenja ili da dobiju praktične savete. Dobru zabavu će učesnicima omogućiti Fun korner, savršen prostor za razbibrigu i sasvim neformalnu komunikaciju.

Podrška događaju

Regional Scrum Gathering Belgrade 2020 dobio je već jako značajnu podršku brojnih organizacija i kompanija, pre svega Scrum Alliance kao krovne Scrum organizacije u svetu. Značaj događaja su prepoznale i brojne regionalne i domaće IT i non-IT kompanije koje su potvrdile učešće, bilo kao sponzori ili kao zainteresovane za usavršavanje svojih članova timova. Za njih će posebno značajan biti BIZ korner.

Sam događaj će imati imati svoj prenos i u virtuelni svet za šta će se pobrinuti zvanična aplikacija događaja, MatchAbout. Putem aplikacije učesnici će moći da isprate sve vezano za sam događaj, od pre-event faze pa do post-event perioda. Bilo da im trebaju logističke informacije o događaju, agenda i vodič na dan ili žele da čuju šta su rekli predavači koje nisu mogli da isprate, MatchAbout je pravo mesto za to.

Registracije su već počele, a svi zainteresovani mogu svoje učešće da potvrde putem linka. Više informacija o događaju možete pronaći na www.agile-serbia.rs. Agile Serbia i članovi tima vam žele dobrodošlicu!

