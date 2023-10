Blizzard će nagraditi Diablo IV igrače sa PC računarom sa pravom krvlju

Blizzard nije baš bio suptilan u marketingu za Diablo IV, ali njegov najnoviji PR trik je nešto zaista posebno. Da bi proslavio objavljivanje nove sezone igre, Season of Blood, i visoko isplativih događaja Blood Harvest koje je uveo, Blizzard je pokrenuo jednomesečnu akciju sakupljanja krvi u SAD koja će otključati nagrade u igri kako više ljudi učestvuje. Kada donacije dostignu ukupno 666 litara, igrači će moći da učestvuju u nagradnoj igri za „prilagođeni računar sa tečnim hlađenjem prožet pravom ljudskom krvlju“.

Prvi nivo nagrada stiže na 33% od ukupnog cilja

Prvi nivo nagrada, serija od pet kozmetičkih proizvoda za oružje, otključaće se kada donacije dostignu 33 odsto cilja. Na 66 procenata, igrači će takođe dobiti pristup kozmetici Loch Raeth Maor Barbarian. Kada donacije dostignu 100 odsto cilja — ukupno 666 litara krvi — Vermilion Eie Piebald Mount će postati dostupan, a nagradna igra za prilagođeni računar će se otvoriti.

Pored čitavog trika „ljudske krvi u rashladnoj tečnosti“, prilagođeni PC Seasons of Blood sadrži NVIDIA GeForce RTX 4090, Intel Core i9 CPU, 64 GB DDR5 RAM-a, 3 TB SSD skladište i Quantum Vector GPU Waterblock za hlađenje. Nagradne igre neće biti rezervisane samo za one koji su donirali. Kada se cilj ispuni, svaki igrač u SAD stariji od 18 godina može da uđe. Akcija krvi je otvorena od sada do 20. novembra, i ne morate nigde posebno da idete da biste ušli u nju. Igrači stariji od 18 godina mogu da doniraju u svojim lokalnim centrima za krv, a zatim podnesu dokaz na veb stranici Diablo Blood Harvest.

Tipično davanje krvi je 1 pinta, tako da će biti potrebno nešto više od 1.300 donacija da se postigne konačni cilj. Igrači mogu pratiti napredak pokretanja krvi tako što će posetiti veb lokaciju i njenu motivacionu fontanu šikljajuće krvi. U trenutku pisanja, već je na 15 posto – ili skoro na pola puta do prvog cilja.

S obzirom da je Crveni krst nedavno objavio da smo usred nestašice krvi, to možda i nije najgora ideja. Sve nagrade će biti podeljene nekoliko dana nakon zatvaranja akcije krvi, 22. novembra. Srećna žetva!

Izvor: Engadget

