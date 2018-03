Blockchain tehnologija iz korena menja globalno finansijsko tržište

ICT tehnologije već godinama predstavljaju glavni zamajac razvoja globalne ekonomije. Stvari se odvijaju neverovatnom brzinom i proces koji bi u nekim drugim industrijama trajao decenijama u IT‑ju se završi za godinu‑dve, pa i brže od toga. Nezahvalno je baviti se prognozama, ali ljudi neminovno razmišljaju o onome što će biti. Zato ćemo rizikovati i pokušati da sagledamo najzanimljivije IT trendove koji će menjati svet tokom ove i naredne godine. Uz nadu da će nas realnost iznenaditi nekim potpuno neočekivanim obrtima…

Kriptovalute i blockchain tehnologija

Prošlogodišnja pomama za Bitcoin‑ima nastaviće se i tokom ove godine. Ali sada nisu samo Bitcoin‑i i nekoliko drugih najpoznatijih kriptovaluta u igri, već svoj prostor dobijaju i brojne njihove alternative (altcoin‑i). U neku ruku, to je pokazatelj razvoja ovog tržišta, ali istovremeno predstavlja i mač sa dve oštrice. Pre samo nekoliko meseci imali smo 850 kriptovaluta, a u trenutku pisanja ovog teksta ima ih preko 1500. Ukupna tržišna vrednost svih kriptovaluta iznosi oko 435 milijardi dolara, a skoro 40 procenata od toga je u Bitcoin‑ima. U tako velikoj ponudi, kada se na dnevnom nivou pojavi desetak novih i sličnih kriptovaluta, ostaje mnogo prostora za mešetarenje. Neke od tih novih kriptovaluta imaju tržišni udeo od svega nekoliko desetina ili stotina hiljada dolara i neko ko želi lako i brzo da zaradi može začas da poremeti tržište kupovinom ili prodajom velikog procenta ukupnog broja coin‑a određene kriptovalute.

Veliko interesovanje za kriptovalute istovremeno znači i da će se one sve više nalaziti na meti hakera. Očekujemo da će u budućnosti biti sve učestaliji napadi na njih. Za razliku od klasičnih napada na banke, svaki napad na kriptovalutu učiniće je još „elastičnijom“ i jačom što smo već imali priliku da vidimo. Nakon svakog dosadašnjeg „napada“ na pojedinačne kriptovalute (kakvog god tipa bio), njihova vrednost samo je privremeno padala, nakon čega bi brzo ponovo dostizala svoju staru vrednost i čak je prevazilazila. To je zato što, za razliku od običnog novca, sigurnosni algoritmi povezani s kriptovalutama mogu da se popravljaju praktično u realnom vremenu, čineći ih manje ranjivim i otpornijim na buduće napade.

Kolika god bila fascinacija ljudi kriptovalutama (tačnije rečeno, mogućnošću brze zarade), smatramo da neće one napraviti najveći prodor u 2018. godini. Najveći bum doživeće blockchain tehnologija, koja je osnova svih kriptovaluta. Kroz sisteme kriptovanja i distribucije podataka, blockchain tehnologija omogućava daleko viši stepen zaštite i sigurnosti podataka nego kada bi se oni čuvali izolovano. I to je ono što je čini revolucionarnom. Ova tehnologija ima potencijal da iz korena promeni način online interakcije, počev od online transakcija, preko digitalnog identiteta i zdravstvenih i osiguravajućih podataka, pa sve do lanca nabavke. Da to nije samo naše viđenje, govori i zaključak sa Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, održanog tokom januara ove godine. Iako su najveće svetske finansijske kompanije još u dilemi da li da ignorišu kriptovalute i blockchain tehnologiju ili da ih prihvate i investiraju u njih, na Forumu je izneto mišljenje da će se do 2027. godine oko deset odsto svih novčanih transakcija na svetu odvijati kroz blockchain. To polako počinje da se ostvaruje. Iako centralne banke danas u najvećoj meri negiraju kriptovalute kao legitimno sredstvo plaćanja, istovremeno počinju da veruju u značaj blockchain tehnologije. Blockchain zasnovani platni sistemi već postoje i koriste se, uglavnom za međubankarske transakcije.

Zato s velikom sigurnošću možemo da kažemo da će blockchain tehnologija iz korena promeniti globalno finansijsko tržište. Već danas ona ima značajan uticaj jer donosi potpuno nov nivo efikasnosti i transparentnosti, uz povećanu bezbednost transakcija. A da će se ova tehnologija i dalje razvijati i da će se njeno polje primene samo širiti, govori i činjenica da je do sada prijavljeno više od 2.500 patenata koji su vezani za nju. Neke od velikih kompanija, kao što je IBM, veruju da će ova godina biti prelomna za blockchain tehnologije, jer se očekuje da će i (američka) država i javni sektor početi da je primenjuju. Već sada ova tehnologija je u fazi testiranja u primeni sistema glasanja, a planiraju se i megaprojekti kao što je jedinstveno identifikovanje svake osobe na planeti na osnovu niza parametara. Ideja koja stoji iza tog projekta jeste da svako od nas, na osnovu različitih parametara, može da bude jednoznačno identifikovan, bez obzira na to da li kod sebe imamo ličnu kartu, pasoš ili neki drugi lični dokument. Ako taj projekat zaživi, zahvaljujući blockchain tehnologiji, svi ćemo imati svoj digitalni identitet koji niko neće moći da nam oduzme.

(Objavljeno u PC#252)

