BOE, proizvođač displeja, gubi ugovor sa Apple-om

BOE, jedan od kooperanata koji proizvodi displeje za iPhone, izgleda da će izgubiti taj status. Ispostavilo se da njihovi displeji u velikom broju nisu uspeli da prođu test kontrole kvaliteta, ali nije to razlog za gubitak ugovora. Problem je nastao u načinu na koji je BOE pokušao da poboljša kvalitet svojih displeja. Umesto da pokuša da postigne bolji kvalitet proizvodnje, on je promenio specifikacije displeja, ali nije obavestio Apple da je to uradio.

Iako je ova kompanija treća po važnosti kada je isporuka displeja u pitanju (iza Samsung-a i LG-a), planirano je da u toku ove godine isporuči 40 miliona OLED ekrana za različite iPhone modele. Međutim, nedostatak čipova za displeje je znatno poremetio njihove planove, tako da su u problemu i sa te strane. Međutim, znatno veći problem je što kvalitet njihovih displeja u velikom procentu nije uspevao da prođe stroge kontrole kvaliteta. To je uobičajeno za sve proizvođače displeja, pa je čak bilo situacija da je taj procenat bio i do 40 odsto.

Da bi poboljšao procenat uspešnosti, BOE je povećao dimenzije tranzistora, čime je olakšana njihova proizvodnja, ali nije našao za shodno da obavesti Apple o toj svojoj odluci. To im se „obilo o glavu“, jer su ranije tokom ove uhvaćeni prilikom provere OLED panela za iPhone 13. Zbog toga su direktori kompanije išli u Apple pokušavajući da objasne razloge za neodobrene promene dizajna, a insajderi navode i da su pokušali da dobiju ugovor za proizvodnju OLED displeja za iPhone 14. Međutim, Apple-ov odgovor je bio nejasan, a po svemu sudeći, ugovor za proizvodnju 30 miliona OLED panela za iPhone 14, koje je trebao da proizvodi BOE, najverovatnije će biti podeljen između Samsung-a i LG-a.

Izvor: 9to5Mac

Podelite s prijateljima

Tweet