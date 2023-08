Boeing Starliner biće spreman za letove sa posadom do sledećeg marta

Boeing je poslednjih meseci ponovo otkrio koliko težak prostor može da bude, pošto je njegov ambiciozni program Starliner više puta bio po strani zbog dugotrajnih tehničkih problema. Međutim, kompanija je objavila da je uverena da će ta pitanja rešiti do sledećeg marta i da će biti spremna da testira svoju kapsulu.

Boeing već znatno prekoračio troškove projekta

Starliner je u razvoju već skoro petnaest godina, a prvi put je predstavljen 2010. To je Boeing-ov ulazak u trku kapsula posade za višekratnu upotrebu, kojom trenutno dominira SpaceX sa svojim Dragon 2. Dve kompanije su zapravo dobile bespovratna sredstva u isto vreme 2014. za razvoj sistema koji bi mogli da transportuju astronaute do ISS-a sa ugovornim rokom od 2017. Do 2016. Boeing-ovo prvo planirano lansiranje je već pomereno sa 2017. na kraj 2018. Do aprila 2018, NASA je smanjila svoja očekivanja o lansiranju između 2019. i 2020. godine.

Prvi orbitalni probni let bez posade krajem 2019. nije uspeo da stigne u orbitu, što je dodatno odložilo projekat. NASA je, međutim, pristala da plati drugi test bez posade u avgustu 2021. Taj test nikada nije izašao sa lansirne rampe zbog „problema sa ventilom“. Rešavanje tog problema trajalo je do sledećeg maja kada je sledeći probni let uspešno završen.

Dva naredna pripremna pokušaja za let sa posadom nisu uspela. Planirani let za 21. jul prekinut je nakon što su otkriveni kvarovi i na padobranskom sistemu i na kablovima. Što nas dovodi do marta, kada je Boeing uveren da će njegov Starliner uspešno prebaciti par NASA astronauta na ISS na jednonedeljni boravak. Procenjuje se da je Boeing do danas napravio prekoračenje troškova projekta od oko 1,5 milijardi dolara.

