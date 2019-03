Botnet malver koji stoji iza nekih od najvećih DDoS napada nastavlja da evoluira

Bezbednosne firme su još u oktobru 2017. upozoravale na tada novu mrežu botova koja napada uređaje koji funkcionišu u okviru platforme Internet of Things. IoT_reaper, kako su je zvali, pozajmio je deo izvornog koda od trojanca Mirai, koji je osetljive IoT uređaje koristio za izvođenje DDoS napada još krajem 2016.

Mirai se u to vreme širio tako što je zloupotrebljavao slabe lozinke na IoT uređajima, zahvaljujući čemu je uspevao da prodre u veliki broj sistema, te je bio odgovoran za veliki broj DDoS napada. Napadi su opisani kao nešto što internet nije video do tog trenutka, budući da su bili 50 puta snažniji od onoga što se u to vreme smatralo „velikim“ DdoS napadima. Eksperti su nedavno došli do zaključka da je jedna od Mirai varijanti pokupila i neke nove trikove, te da je sistemu dodala još 11 novih ranjivosti, tako da se ukupan broj penje na 27, te nove mete – poput LG Supersign TV i WePresent WiPG-1000 Wireless Presentation sistema.

Najbolje što svaki korisnik u ovom trenutku može da učini jeste da ažurira svaki uređaj koji je povezan na internet, te da i u budućnosti proverava dostupnost novih ažuriranja.

Izvor: Gizmodo

