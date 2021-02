Buduće Samsung pametne satove možda će pokretati Wear OS

Samsung za svoje pametne satove još od 2014. godine koristi Tizen platformu, ali postoje indicije da će se to promeniti. Naime, pojavile su se informacije da će budući modeli pametnih satova ovog proizvođača koristiti Android platformu, verovatno Wear OS. Ako se to desi, to bi bio prvi put da ovaj proizvođač koristi Android na svojim nosivim uređajima, još od ranih proizvoda kao što su Galaxy Gear i Gear Live.

Samsung i Google? Možda…

Za sada ne postoje zvanične potvrde da će se to zaista desiti, ali to bi svakako bio logičan potez. Iako Tizen zasnovani pametni satovi imaju mogućnost instalacije nezavisnih aplikacija, nedostaje im laka integracija u Android ekosistem, kao kod Wear OS-a. Ako se odluče na taj potez, to će dosta značiti i Google-u, koji će dobiti moćnog saveznika u borbi protiv Apple-ove dominacije na polju pametnih satova.

Ipak, moramo da kažemo da ovo može da bude i riskantan potez. Samsung je stekao veliki broj poklonika njihovih pametnih satova upravo zbog fleksibilnosti operativnog sistema, mada ne smemo da zaboravimo ni fantastičan dizajn. Ako bi prešao na Wear OS, izgubio bi se deo osećaja jedinstvenosti koji sada pruža korisnicima. Možda bi pravo rešenje bilo prilagođavanje Wear OS-a Samsung-ovim specifičnostima, ali to je sada samo u domenu nagađanja.

