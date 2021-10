Budućnost Minecrafta obećava novu zabavu

Mojang je za vikend održao svoju godišnju Minecraft Live konvenciju obožavalaca. Kao i proteklih godina godina, na ovom događaju studio je detaljno opisao budućnost svoje izuzetno popularne igre.

Minecraft dobija nove funkcije početkom sledeće godine

Studio je započeo događaj najavom The Wild Update-a. Mojang obećava da će ovaj najnoviji DLC promeniti način na koji igrači istražuju i komuniciraju tokom igre. Ažuriranje će predstaviti potpuno novi močvarni biom koji uključuje mangrove koje igrači mogu brati i presađivati. Deep Dark, koji je ranije bio planiran za 2021., sada će se lansirati 2022. zajedno sa The Wild Update-om. U međuvremenu, fanovi se mogu radovati drugom delu ažuriranja Caves and Cliffs koji će izaći kasnije ove godine. U prvoj polovini 2021. godine Mojang je doneo odluku da podeli ažuriranje na dva dela zbog složenosti uključenih funkcija.

Mojang nije zaboravio na Minecraft Dungeons. U decembru će studio predstaviti novu funkciju pod nazivom Seasonal Adventures. Svake nedelje igrači će imati priliku da preuzmu nedeljne izazove. Kada ih završe, zaradićete napredak ka sezonskom progresu koji otključava nagrade poput novih koža, kućnih ljubimaca i emocija. Ažuriranja dolaze u vreme kada Minecraft nikada nije bio popularniji. Samo u avgustu prošle godine, Mojang je rekao da se više od 140 miliona igrača prijavilo za igru.

