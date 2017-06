Budućnost televizije

Kada se montira na zid, savitljivi, 2,75 mm tanki OLED panel dijagonale 70 inča lako može da zameni skupocenu sliku jer ni po čemu ne zaostaje sa njom. Tako je LG i zamislio svoje modele iz W7 Signature serije OLED televizora. Sa minimalizmom na umu, ovaj televizor deluje nestvarno tanko, kao i slika koju prikazuje. Čak su i najskuplji telefoni današnjice više nego duplo deblji od ekrana ovog uređaja. Priliku da vidimo ovaj TV u punom sjaju imali smo juče, kada je LG predstavio novu W7 Signature liniju, a dovoljno je reći da su nakon otkrivanja svi prisutni na trenutak zadržali dah – da li zbog ultra tankog panela, fenomenalne slike ili cene od preko milion i dvesta hiljada dinara, ostaće misterija. Zbog svoje neverovatne debljine ovaj TV se mora montirati na zid, što se radi preko magnetnih nosača, a kako se radi o veoma tankom panelu, ni težina nije prevelika, pa je proces jednostavan, utoliko što OLED paneli omogućavaju određenu dozu savijanja. Zbog svoje tanke prirode, LG je odlučio da svu dodatnu elektroniku i konektore izmesti u zvučnik koji dolazi uz TV, a koji se sa TV-om spaja preko jednog kabla , pa ga je vrlo jednostavno sakriti i omogućiti TV-u da zaista izgleda poput slike na zidu. Dodatni “vau” izazivaju pokretni delovi zvučnika, koji se otvaraju/zatvaraju pri pokretanju sistema, a o kvalitetu slike ne treba gubiti previše reči – ovako nešto nikada niste videli. Napomenućemo i da TV podržava Dolby Atmos tehnologiju reprodukcije zvuka, kao i sve vrste HDR sadržaja – Dolby Vision , HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) i Technicolor napredni HDR sadržaj. OLED panel, 4K rezolucija , realna crna i još mnogo ostalih boja čine sliku nestvarnom. LG se i sa W7 serijom odlučio za dobro poznati WebOS (verzija 3.5) , karakterističan za njihove pametne televizore već godinama unazad, kao i za magic remote čijim “mlataranjem” možete kontrolisati akcije na TV-u. „Savršena crna i izvanredan kontrast koji omogućavaju prikaz mnoštva živopisnih boja inspirisali su me da stvorim postere koji oslikavaju upravo ono što ovaj model predstavlja – eleganciju i pravo savršenstvo. Linija između tehnologije i umetnosti postaje sve tanja, a ovaj uređaj to i dokazuje”, rekla je Natalija Dabić , čija su umetnička dela predstavljena sa novim modelom W7.

