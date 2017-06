Akontacija za 4k

PowerDVD 17 je prvi softverski Blu‑ray plejer koji omogućava reprodukciju Ultra HD (4k) Blu‑ray diskova na PC‑ju. To je, pokazalo se, za sada teorija, pa da vidimo šta „sedamnaestica“ zaista donosi.

Čim nam je najavljen PowerDVD 17 koji omogućava reprodukciju 4k filmova, požurili smo da na Amazon.com‑u kupimo barem jedan takav film, pod čuvenim izgovorom „treba nam za testiranje“. Blagosloveno bilo neznanje – The Martian je brzo stigao, ali se ispostavilo da taj disk nije čitljiv na Blu‑ray uređajima koji se ugrađuju na sadašnje računare. Potreban je Ultra HD Blu‑ray čitač, a čak i da smo hteli da pojačamo budžet ovog testa još jednom kupovinom, ne bi bilo svrhe jer je prvi takav drajv, Pioneer BDR‑S11J‑X, tek najavljen za neznani datum. Rečeno je samo da će zahtevati PC s Core i7 procesorom najnovije generacije (Kaby Lake) i snažnom grafičkom karticom s HDMI 2.0a portom, a kao zaštita od piraterije, biće potrebna aktivna Internet konekcija za reprodukciju Ultra HD Blu‑ray filmova.

Tako iz opravdanih razloga nismo testirali UltraHD reprodukciju PowerDVD‑a 17, ali program ima drugih zgodnih noviteta. Počnimo od virtuelne realnosti – Ultra verzija ima VR mod koji podržava HTC Vive i Oculus Rift. Omogućena je reprodukcija 360 videa uz podršku za HMD i optimizovanu navigaciju. Srećom, 360‑degree video fajlove možete da nađete u priličnim količinama na YouTube i Vimeo servisima.

Drugi novitet je podrška za HDR10. High‑dynamic‑range je nova reč‑u‑trendu koja će nas navesti na kupovinu novog televizora kako bismo na njemu gledali lepše boje. „Običan“ (SDR) video obezbeđuje dinamički raspon 64:1 dok HDR video, na odgovarajućem ekranu i koristeći 10‑bitne boje, obezbeđuje dinamički raspon 200.000:1. Nije slika baš toliko bolja koliko ove brojke sugerišu, ali se razlika primećuje. Doduše, ona će u slučaju PowerDVD‑a imati smisla samo ako ste povezali PC s nekim od modernijih televizora (HDR10 podržavaju LG, Samsung, Sharp i Sony), pošto su HDR monitori i dalje retkost.

Korisniku koji nije baš rad da ulaže hiljade evra u sve te tehnološke novitete, PowerDVD 17 nudi kvalitetnu reprodukciju svega što se zatekne pri ruci: od DVD‑ova i Blu‑ray naslova do AVI i MKV fajlova sa hard‑diska. Njihova deviza „želimo da učinimo da sadržaj izgleda još bolje, bez obzira na uređaj na kome ga gledate“ pretvorena je u niz opcija za automatsko povećanje kvaliteta slike, pa tako možete da pretvarate običan film u 3D, aktivirate upconvert SDR sadržaja u HDR ili da prikazujete film u standardnoj rezoluciji na 4k televizoru, uz zanimljive efekte. Pomenimo i mogućnost PowerDVD‑a da izdvoji zvuk iz video materijala, kao i da strimuje muziku, fotografije i video preko Apple TV, Chromecast i Roku uređaja. Svemu tome dobijate i 30 GB prostora na cloud‑u za fotografije, muziku i video.

Neke od opcija koje su postojale nedostaju, recimo mogućnost da se uradi damp ekrana na kome se prikazuje film. Verovatno vlasnici autorskih prava negoduju i zbog takvih sitnih „krađa sadržaja“, a PowerDVD je morao da ispuni stroge uslove da bi dobio atest BDA (Blu‑ray Disc Association).

PowerDVD 17, u zavisnosti od verzije, košta od 60 do 100 dolara a postoji i model pretplate od $45 godišnje – prilično mnogo para za servis (reprodukciju filmova) koji na puno načina dobijate besplatno. To je jasno i autorima ovog softvera, pa su raniji „podnaslov“ software Blu‑ray and DVD player zamenili s media player for power users. To je ujedno i dobar zaključak – program će prijati pre svega early adopter‑ima multimedijalnih tehnologija. Što se nas tiče, ostaje da žalimo što nismo uspeli da probamo glavnu PowerDVD‑ovu novost, ali smo se ipak lepo zabavili isprobavajući ga. Za hepiend ove priče pobrinula se Xbox One S konzola, pomoću koje smo ipak gledali „Marsovca“ u 4k. Isplatilo se.

