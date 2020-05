Čak 90% IT kompanija u Srbiji nije otpustilo nijednog radnika zbog pandemije

Svakako jedna od najperspektivnijih grana privrede u Srbiji, IT industrija, pokazala je izuzetnu vitalnost i održivost tokom pandemije koronavirusa.

To nedvosmisleno dokazuje podatak da čak 71% od anketirane 73 IT kompanije na domaćem tržištu neće pauzirati razvoj svojih novih proizvoda i usluga tokom ove krize. Čak, 90 % IT firmi nije otpustilo nijednog radnika za sada, navodi se u istraživanju „Uticaj pandemije virusa COVID-19 na tržište rada u Srbiji“, koje su početkom aprila sproveli sajtovi HelloWorld.rs i Poslovi Infostud.

Kako su se izjasnili poslodavci iz IT sektora, gotovo polovina, reklo je da će im razmimoilaženja u odnosu na planirane finansije za 2020. godinu biti „umereno manja“ u odnosu na projekcije, a u 16% IT firmi će „dostići plan“.

Brzo se dočekaju na noge

Nije posebna novost da su IT kompanije u velikoj meri fleksibilne i brzo se prilagođavaju novonastalim situacijama. Ta njihova prednost u odnosu na druge grane privrede uočava se jasno i iz ovog istraživanja, jer su u 56% firmi već uradili nove projekcije biznisa zbog pandemije.

Po sopstvenom priznanju, u dve petine IT kompanija ova kriza dovodi kratkoročno održivost njihovog biznisa u rizik, ali 44% privrednih subjekata IT industrije smatra da COVID 19 nije opasnost za njihov posao.

Takođe, ohrabruje i podatak da u najvećem broju slučajeva, IT-jevci neće rezati troškove ili još nisu, ali će početi. Tamo gde će se ipak posegnuti za uštedom mahom se radi o internim ili o troškovima marketinga.

I dalje zapošljavaju

Ova kriza je uticala na zapošljavanje u svim industrijama, pa se tako osetila i u IT sektoru.

U ovom trenutku je pauzirano zapošljavanje u polovini IT firmi. Ipak, u svakoj četvroj kompaniji posao mogu da dobiju samo oni koji konkurišu na takozvane kritične pozicije u firmi, dok 22% njih otvara nova radna mesta kao i do sada. Interesantno je i videti podatak da 4% IT poslodavaca zapošljava više nego ranije.

Mnoge će obradovati i odgovori koji ukazuju na to koliko će taj sektor u bliskoj budućnosti smanjiti broj zaposlenih. Oko 57% kompanija neće otpuštati radnike, a više od četvrtine njih smatra da je malo verovatno da se tako nešto dogodi. Tu se može podvući jasna razlika između IT sektora i nekih drugih delatnosti.

Kako se navodi u ovom istraživanju, u 80% firmi IT sektora nisu smanjivane plate zaposlenima, dok je petina IT kompanija to već učinilo.

Podelite s prijateljima

Tweet