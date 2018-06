CEBIT 2018: mlad, svež i živahan!

Dronovi, veštačka inteligencija (AI), virtuelna realnost (VR), Internet of Things (IoT), IT bezbednost, blockchain, humanoidni roboti, samo su neke od aktuelnih tema koje su se pojavile na ovogodišnjem CEBIT sajmu, koji se održao od 11. do 15. juna u Hanoveru.

Hewlett Packard Enterprise pokazao je kako će računari uskoro moći da uporede milione simptoma bolesti iz mnoštva različitih izvora kako bi identifikovali pravi lek za određenog pacijenta. Na IBM-ovom štandu posetioci su mogli da se upoznaju sa pametnim asistentom, opremljenim glasovnom kontrolom, kamerama i senzorima, koji podržava nemačkog astronauta Aleksandra Gersta tokom njegove misije na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Jedna od ključnih tema bila je svakako sigurnost podataka, te su neki izlagači predstavili automatske sigurnosne koncepte.

Na štandu Vodafona prikazano je kako su 5G bežično povezani roboti sposobni da uče jedni od drugih, čak i kad su fizički odvojeni stotinama kilometara. Pametni gradovi su takođe bili predmet sajma, a Huawei je predstavio svoj inteligentni nervni sistem za metropole kako bi se smanjio problem pojačanog saobraćaja i zagađenja životne sredine. Tu su i neizbežni dronovi i bespilotne letilice, pa je tako u okviru d!campus večernjeg programa 300 LED dronova stvaralo spektakl na nebu. Još jedna važna tema o kojoj se vodila debata na ovogodišnjem CEBIT-u je blockchain, a pojedine kompanije pokazale su da je ova tehnologija pogodna kako u trgovini obnovljivih izvora energije, tako i u administrantivnim aktivnostima.

Veštačka inteligencija (AI) izgleda još impresivnije kada se manifestuje u kvazi-ljudskom obliku. Humanoidni robot “Pepper” kompanije SoftBank Robotics u stanju je da reaguje na ljudska osećanja i da odgovori na pitanja o proizvodima i uslugama. Istraživačke institutucije su isto bile prisutne na CEBIT-u. Tehnološki institut u Karlsrueu (KIT) predstavio je svog robota “ARMAR-6” koji svojim ljudskim kolegama pomaže pri rukovanju alatima, a ujedno je sposoban da nauči kako da koristi nove alate kroz jednostavno posmatranje. Svetla tačka robotske predstave na sajmu bio je vizionarski predavač Marc Raibert, osnivač američke kompanije Boston Dynamics koji je ilustrovao neverovatne mogućnosti preko robotskog psa koji je sposoban da se samostalno kreće po raznim terenima.

Podelite s prijateljima

Tweet