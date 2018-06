Rešavanje problema sa Office 365

Microsoft Support and Recovery Assistant za Office 365 (skraćeno SaRA) je besplatni dodatni alat za korisnike Microsoft Office 365 paketa. Komplikovani naziv programa daje nagoveštaj šta mu je glavna namena – podrška u rešavanju problema i vraćanje u radno stanje Microsoft Office instalacija. SaRA je naslednik programa slično kreativnog naziva Office Configuration Analyzer Tool (OffCAT), koji je bio dostupan za starije verzije Microsoft Office paketa.

Ovaj softverski alat je napravljen da bi pomogao Microsoft‑ovom timu za podršku pri rešavanju problema koji korisnici imaju u radu Office aplikacija. Većina korisnika ne kontaktira Microsoft, ali program se može pokrenuti potpuno samostalno, pri čemu treba preskakati opcije koje traže slanje podataka o konfiguraciji Microsoft‑u. Dostupne opcije su podeljene u nekoliko grupa po različitim aplikacijama Microsoft Office paketa, a napravljene su tako da se u nekoliko koraka izabere šta treba proveriti, a zatim će SaRA automatski pokušati da pronađe uzrok problema i primeni eventualno rešenje.

Najveći broj opcija uključenih u Support and Recovery Assistant vezan je za Microsoft Outlook, kao što je to bio i slučaj sa starim programom OffCAT. Jednostavno nazvana opcija “Outlok neće da se startuje“, izvršiće čitav niz akcija koje mogu potrajati duže, kao što su testiranje Internet veze, podaci o korisničkom nalogu, provera domena, e‑mail protokola… U slučaju Outlook‑a za Web, Microsoft SaRA nudi rešenja za neke probleme pri radu sa deljenim kalendarima i nalozima za elektronsku poštu.

Pored opcija koje su vezane za Outlook, Support and Recovery Assistant nudi i razne opcije za druge Microsoft Office aplikacije, OneDrive for Business, Skype for Business i online verzije Dynamics 365. Problemi koje mogu rešiti ovi moduli vezani su uglavnom za instalaciju i aktivaciju. Nedostatak programa je što se po aktiviranju većine opcija ne može vratiti na prethodni korak i probati drugu opciju, već treba ponovo startovati program.

Microsoft‑ova matična strana za pomoć u rešavanju Outlook problema je diagnostics.outlook.com, a sa ove lokacije se može preneti i Microsoft Support and Recovery Assistant za Office 365. Kratak instalacioni fajl će po startovanju preneti oko 100 MB preostalih fajlove neophodnih za rad programa. Microsoft SaRA takođe pri startovanju proverava da li postoji novija verzija, i nudi mogućnost da se ona automatski prenese i instalira. Microsoft Support and Recovery Assistant za Office 365 nije dostupan za Office na Apple Mac računarima, već postoji verzija samo za Windows.

(Objavljeno u PC#255)

