Robot koji će biti upamćen kao “onaj koji je otvorio vrata”

Proizvođač robota Boston Dynamics, čiji je vlasnik japanski SoftBank, je još 13. novembra 2017. godine objavio kratki video u okviru kojeg je predstavljena nova verzija SpotMini robota, te je YouTube kanal ove kompanije ubrzo postao jedno od omiljenih online mesta za sve ljubitelje robota.

Sredinom februara se pojavio još jedan snimak, koji je brzo postao viralan, a u okviru njega je prikazano kako, sada već dobro poznati SpotMini roboti, koji neodoljivo podsećaju na pse, otvaraju, te drže vrata kako bi ostali kroz njih mogli da prođu. Roboti ove kompanije su i ranije uspevali da izvrše ovu radnju, ali je ovaj put to bilo drugačije, budući da su uspeli da lociraju i prepoznaju bravu, te da pravilno njome rukuju kako bi otvorili vrata, pa ih zadrže dok ostali četvoronožni roboti ne odmarširaju u drugu prostoriju.

I taman kada su oni koji boluju od robotofobije zaboravili na pomenute snimke, SpotMini je postao junak još jednog video snimka, u okviru kojeg se testira njegova „tvrdoglavost“ i želja da (ponovo) otvori vrata i prođe kroz njih, a uprkos tome što ljudska bića pokušavaju da ga zaustave. Tako je kao prepreka prvo korišćen štap za hokej, a kako bi se robot sprečio da dođe do brave, ali je on ipak uspeo da otvori vrata. Ljudski radnik je potom nasilno zatvorio vrata, ali robot nije imao nameru da odustane i pusti bravu. Čak i kada su pokušali da ga nasilno uvuku nazad u sobu, SpotMini se otimao, a pokretima u kojima je mogla da se prepozna želja za slobodom, pa je izgledao kao neko biće koje je do nas došlo iz dubine neke tehnološke prašume.

