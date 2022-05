CEO Microsoft-a najavio veće plate za zaposlene

Izvršni direktor Microsoft-a, Satya Nadella rekao je zaposlenima da kompanija planira povećanje nadoknade pošto se tržište rada zaoštrava i zaposleni bore sa sve većom inflacijom.

Povećanje plata zbog inflacije

Takođe, portparol kompanije potvrdio je povećanje plata. „Ljudi dolaze i ostaju u Microsoft-u zbog naše misije i kulture, smisla koji pronalaze u poslu koji obavljaju, ljudima sa kojima rade i načinima na koje su nagrađeni“, rekao je portparol kompanije. „Ovo povećano ulaganje u našu kompenzaciju širom sveta odražava stalnu posvećenost koju pružamo i visoko konkurentno iskustvo za naše zaposlene.“

Inflacija je skočila 8,3 odsto u aprilu. U međuvremenu, američka ekonomija nastavlja da otvara nova radna mesta a nezaposlenost je u stalnom padu, dostigavši 3,6 odsto prošlog meseca. Tehnološke kompanije su reagovale povećanjem plata.

Google-ova matična kompanija Alphabet prilagođava svoj sistem performansi na način koji će doneti veće plate radnicima. Amazon se obavezao da će više nego udvostručiti maksimalnu osnovnu platu za korporativne zaposlene.

Nadella je rekao zaposlenima da kompanija „skoro udvostručuje globalni budžet za zasluge“ i dodeljuje više novca ljudima na početku i na sredini karijere i onima u određenim geografskim oblastima.

On je rekao da kompanija povećava godišnje raspone zaliha za najmanje 25 odsto za zaposlene na nivou 67 i na nižim nivoima. Referenca na „nivoima 67 i nižim nivoima“ se generalno obuhvata zaposlene do zaključno sa starijim direktorima. To znači da oni koji su dostigli ono što Microsoft naziva „partnerskim“ nivoom uključujući generalne menadžere, potpredsednike i druge rukovodioce višeg ranga nisu u fokusu.

U prvom tromesečju, Microsoft je povećao troškove istraživanja i razvoja, koji uključuju troškove platnog spiska i kompenzacije zasnovane na akcijama, za 21 odsto.

Kompanija je povećala potrošnju u inženjeringu za razvoj „oblaka“ dok pokušava da održi korak sa Amazon Web Services-om. Rast istraživanja i razvoja je ubrzan za pet uzastopnih kvartala.

Dok su najveće tehnološke kompanije podizale plate kako bi pokušale da zadrže talente, neke manje kompanije otpuštaju zaposlene, jer rat u Ukrajini i nedostatak snabdevanja opterećuju preduzeća.

