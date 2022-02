CES 2022 gadžeti: budućnost tehnologije

CES svake godine omogućava brendovima da pokažu svoja najnovija dostignuća u tehnologiji. Neki od najvećih igrača nisu bili ove godine pa je to ostavilo prostora da reflektori obasjaju neke zaista jedinstvene uređaje. Mnogo toga neće biti spremno do druge polovine ove godine – neki možda nikada neće ugledati svetlost dana, ali ne brinite! Izdvojili smo najinteresantnije predstavnike koji imaju potencijal da poboljšaju svakodnevni život u budućnosti

Withing body scan vaga

Bilo koja vaga može da vam kaže koliko ste teški, neke malo bolje čak mogu da daju nekoliko dodatnih merenja na kraju, ali Withing-ova nova vaga za skeniranje tela, koju je kompanija predstavila na CES 2022 izgleda radi sve. Sistem je dizajniran da prati sastav tela i otkucaje srca pomoću pametne vage povezane s ručkom koja se uvlači, koja se takođe sastoji od senzora i elektroda za analizu. Zahvaljujući pričvršćenoj dršci na vagi, možete skenirati svoj torzo, ruke i noge da biste dobili još precizniju sliku o telesnom statusu i celokupnoj kondiciji.

To znači da biste mogli da vidite koliko masti imate u svom torzu, mišićnu masu leve ruke i još mnogo toga. Iako je to već veoma specifično merenje, vaga ide korak dalje: možete proceniti vašu vaskularnu starost i proceniti vašu nervnu aktivnost preko drške za ruke. Kako Withings može da izmeri sve to? Moraćemo da sačekamo da se pojavi na tržištu da vidimo kako funkcioniše.

Iako je ovo još uvek prototip i nije dostupan za kupovinu, čini se da je jedan od najkompletnijih alata za procenu zdravlja. Posebno sa odgovarajućom i pratećom aplikacijom u kojoj se svi vaši zdravstveni podaci mogu prikupiti na jednom mestu. Planirana ažuriranja aplikacije će prikupiti povratne informacije o ishrani, spavanju, vežbanju i upravljanju stresom i omogućiće pristup medicinskom profesionalcu unutar aplikacije. Očekuje se da će se pojaviti u drugoj polovini 2022, a trenutno se čeka odobrenje američke FDA.

Colorsonic i Coloright

Možda se pitate kakve veze nega kose ima sa Sajmom tehnike. L’Oreal-ov istraživački i inovacijski Tech Incubator predstavio je inovativni uređaj za farbanje kose pod nazivom Colorsonic. Ručni alat je dizajniran da omogući personalizovane, precizne mešavine koje se mogu lako dozirati i primeniti kod kuće. Razvijen kao odgovor na nove potrebe potrošača i usavršavan tokom petogodišnjeg perioda, Colorsonic koristi prilagođeni mehanizam za mešanje da kombinuje preciznu količinu hidrogena i farbe za kreiranje boje za kosu. Uređaj zatim određuje pravu dozu boje i nanosi je na kosu preko oscilirajuće mlaznice i čekinja dok se one kreću cikcak da bi je ravnomerno rasporedile po kosi, u pet koraka.

S druge strane, Coloright je sistem za farbanje kose povezan s veštačkom inteligencijom za stiliste i frizere u salonu koji koristi virtuelno isprobavanje za projektovanje željenih nijansi, i algoritam koji vodi do prilagođene boje za kosu na zahtev, s više od 1500 mogućnosti prilagođenih nijansi. Mašina ima čitač koji analizira kosu klijenta, meri faktore koji utiču na efikasnost boje, uključujući boju kose, procenat sedih, dužinu i gustinu i dozator koji sadrži suve perle koje se sastoje od boje za kosu, praćene kertridžima baznih krema, razvijačima i razblaživačima. Zajedno, ove komponente stvaraju personalizovani recept za farbanje kose. Ultraprecizna mašina raspoređuje sve komponente formule i, ukupno, Coloright može da pruži više od 1500 prilagođenih mogućnosti. Očekuje se da će izaći na tržište početkom 2023. godine.

Masonite M-Pwr pametna vrata

Da li se i vaša ulazna vrata samo otvaraju i zatvaraju? To je ono što Masonite pokušava da promeni s M-Pwr pametnim vratima. Kao deo saradnje kompanija Masonite, Ring i Yale, ova vrata imaju integrisano napajanje, svetla, senzore, video-zvono i pametnu bravu.

Tačnije, to znači Ring-ovo video-zvono na vratima, Wi-Fi i Bluetooth Yale-ova pametna brava i PIR senzor pokreta. Vrata takođe imaju sopstveni ugrađeni pametan hub s rezervnom baterijom za slučaj da nestane struje. Ova pametna vrata imaju svaki uređaj koji vam je potreban za kontrolu glavne pristupne tačke vašem domu na jednom mestu. Video-zvono na vratima, pametna brava, pametno osvetljenje koje se aktivira pokretom, čak i mogućnost senzora vrata da vas upozori kada su ostavljena otvorena. I napaja ga vaš dom, a ne stotine baterija za jednokratnu upotrebu koje morate da menjate svakih šest meseci.

Iako nisu savršena (ko želi da koristi tri aplikacije za kontrolu svojih ulaznih vrata?), poseduju ono što je suština CES-a: mnogo potencijala. Ovo je samo vrh ledenog brega. Odavde se može mnogo toga zamisliti i to je uglavnom zato što je M-Pwr saradnja između tri kompanije kako bi se stvorilo zaista korisno rešenje za pametni dom. Ovo je zanimljiv projekat, i u suštini Masonite je jednostavno kombinovao svu postojeću tehnologiju u jedna integrisana vrata. Međutim, ovo je dobar znak da se svet kućnog IoT-a ubrzano poboljšava i možemo zamisliti da će pametna vrata doživeti ogromna poboljšanja u narednih nekoliko godina.

Saradnja i interoperabilnost su ključni za stvaranje pametnih domova u kojima bismo jednog dana mogli da živimo. Trenutno je M-Pwr dostupan samo za nove domove, tako da nećete moći da ih kupite u skorije vreme. Čak i bez „pameti”, ulazna vrata su skupa, ali ova vrsta integrisanog rešenja je nešto ka čemu pametni dom ide. Senzori, povezanost i snaga ugrađeni u naše zidove i vrata, to je dom budućnosti.

Pametna slavina s kontrolom pokreta

Nadovezujući se na postojeću Moen pametnu slavinu, brend sada ima višeslojne kontrole pokreta na novom dizajnu bez ručke. Ova slavina poseduje mogućnost glasovne kontrole preko Amazon Alexe i Google Assistant-a i pruža mogućnost doziranja precizne mere vode samo glasom. Korisnici će moći da traže i određene temperature, recimo, dve šolje na 100 stepeni.

Ono što je posebno interesantno je najavljena integracija pametne slavine i drugih pametnih proizvoda za vodu – uključujući monitor pumpe za vodu, monitor protoka, ventila, detektor curenja i pametni kontroler tuša – preko Moen-ove pametne mreže za vodu. Pametni uređaji će uskoro moći da komuniciraju jedni s drugima kako bi sprečili potencijalnu štetu uzrokovanu curenjem ili pucanjem cevi. Najavljeno je da će nove slavine biti dostupne za kupovinu u aprilu 2022, s početnom cenom od 675 dolara, a variraće u zavisnosti od stila i završetka.

