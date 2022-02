Jeep i Razor prave off-road električni trotinet

Električni skuteri, kao alternativno prevozno sredstvo postaju sve masovniji, pa se i sve više kompanija odlučuje za njihovu proizvodnju. Poslednji primer je partnerstvo kompanija Jeep i Razor u cilju pravljenja zajedničkog električnog trotineta. Da bi se izdvojili u mnoštvu konkurentnih modela, odlučili su da proizvode električni trotinet za off-road vožnje.

RX200 je trotinet namenjen avanturistima. To definitivno nije najbrži trotinet, jer razvija maksimalnu brzinu od (samo) 19 km/h. Ni baterija nije preterano velikog kapaciteta jer izdržava samo oko 40 minuta vožnje. Pa šta je to onda čime on može se podiči?

Ovo je jedan od retkih, ako ne i jedini električni trotinet sa pogonom na zadnjem točku. Široke gume, prečnika 8 inča koje dobro amortizuju udarce i robustan dizajn, garantuju zabavu na terenima koji nisu asfaltirani. RX200 ima i masivni zadnji branik na kome može da se stoji, čime se težište u vožnji pomera malo unazad u odnosu na klasične električne trotinete, što može da bude od koristi prilikom spuštanja nizbrdicama. A radi bolje upravljivosti ručke volana su postavljene šire nego na običnim trotinetima.

RX200je dostupan za kupovinu preko Amazona i na Razor web sajtu, a cena će mu je sasvim prihvatljiva – 499 dolara.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet