Chrome proslavlja 15. rođendan i donosi nove funkcije 

Chrome je napunio 15 godina. Tim povodom, Google je predstavio niz novih funkcija za Chrome browser.

Material You dizajn, AI-poboljšana pretraga i još mnogo toga

Ove nove funkcije ne samo da će dati Google Chrome osvežen izgled, već će i povećati sigurnost prilikom surfovanja. “Chrome slavi 15. rođendan ovog meseca. I dok se mnogo toga promenilo u poslednjih 15 godina, naša prvobitna svrha i dalje ostaje ista – da izgradimo browser koji je brz, pouzdan, siguran i lak za upotrebu”, napisao je Google u objavi koja je najavila ovu nadogradnju.

Šta je novo u Google Chrome-u?

Material You dizajn

Jedna od glavnih promena koje će korisnici primetiti u Chrome-u u narednim nedeljama je novi izgled na desktopu. Google je najavio da će Chrome dobiti Material You dizajnersku nadogradnju, u okviru koje će dobiti ažurirane ikone, nove palete boja, nove teme i različite boje za profile. Takođe, kompanija ga je bolje uskladila sa operativnim sistemom, što će omogućiti da se postavke Chrome-a lako prilagode postavkama operativnog sistema, kao što su tamni i svetli režimi. Dostupnost ovih opcija zavisiće od trenutne verzije Chrome-a i operativnog sistema.

Pristupačniji meni

Google takođe tvrdi da će olakšati korišćenje Chrome-a. Da bi se to postiglo, Chrome dobija sveobuhvatan meni za brži pristup Chrome ekstenzijama, Google Translate-u i Google Password Manager-u, između ostalog. Da biste pristupili ovom meniju, sve što korisnici treba da urade je da kliknu na tri tačke u gornjem desnom uglu browsera.

Chrome Web Store dobija novi dizajn

Google takođe donosi Material You dizajn u Chrome Web Store.

Chrome Web Store dobija nove funkcije

Chrome Web Store takođe dobija nove kategorije ekstenzija, kao što su AI-poboljšane ekstenzije i Editors spotlight, zajedno sa više personalizacije. Ova funkcija će biti dostupna u javnom pregledu od 8. septembra.

Bolje bezbednosne provere

Google takođe navodi da širi Safety Check na ekstenzije kako bi Chrome mogao da pomogne u identifikaciji ekstenzija u prodavnici koje su nedavno uklonjene, u suprotnosti sa politikama kompanije ili potencijalno zlonamerne. Što se tiče dostupnosti, ove procene već su dostupne u Chrome Browser Cloud Management-u, koji je deo Chrome Enterprise Suite.

Poboljšane pretrage

Google takođe donosi nove funkcije koje je nedavno uveo u Search i Chrome-u, uključujući opciju za pristup informacijama i alatima za pretragu tokom surfovanja. “Kada se nalazite na veb stranici, izaberite opciju Search this page with Google iz menija sa tri tačke. To će otvoriti bočnu traku Google pretrage, gde možete pronaći srodne pretrage, saznati više o izvoru stranice ili započeti potpuno novu pretragu”, napisao je Google u blog postu.

SGE dolazi u Chrome

Prošlog meseca, Google je proširio svoje mogućnosti generativne veštačke inteligencije na Search i iskustvo surfovanja na webu u Chrome-u na desktopu. Sada, Google ovo svojstvo donosi korisnicima u SAD-u. Korisnici mogu da se prijave za “SGE while browsing” u Search Labs kako bi je isprobali.

Unapređenja u bezbednom surfovanju

Google takođe vrši unapređenja u svojoj funkciji Safe Browsing. Sa ovim unapređenjima, Chrome će sada proveravati sajtove u stvarnom vremenu protiv poznatih loših sajtova Google-a. “Skraćivanjem vremena između identifikacije i sprečavanja pretnji, očekujemo da ćemo videti poboljšanu zaštitu od malvera i pretnji phishing-a za 25%”, dodaje Google. Ova funkcija će biti dostupna u Chrome-u u narednim nedeljama.

Izvor: Techlusive

Podelite s prijateljima

Tweet