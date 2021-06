Chrome za Android dodaje ugrađenu alatku za screenshot

Prošle godine je Google-ov mobilni browser uveo prilagođeni share meni.

Chrome za Android sada dodaje ugrađenu alatku za screenshot

Kada delite u Chrome-u za Android – preko overflow menija ili sa adress bara, donji sheet klizi prema gore. Od verzije 85 u avgustu, Google ju je reorganizovao tako da se pri vrhu pojavljuju naziv stranice, URL i favicon trenutne web lokacije koju posećujete. Potom sledi karusel aplikacija sa „More“ na samom desnom uglu, koji otvara Android difolt. U poslednjem redu se nalaze radnje poput Copy link, Send to your devices, QR kod I Print.

Neki korisnici Chrome 91 za Android sada vide Screenshot alatku. Čitav vaš ekran, uključujući i Omnibox, snima se, sa donjim tool barom za Crop, add Text i Draw. Korisnički interfejs za tekst je sjajan po tome što trenutno polje sadrži prečice za crop, expand/tilt (povlačenjem) i brisanje. U međuvremenu, doodling vam omogućava da odaberete između 18 boja i šest veličina poteza. Undo i redo je dostupno putem ovog alata. Kada završite, dodirnite „Next“ u gornjem desnom uglu i prikazaće vam se opcije Share this screenshot, Save to device only ili Izbriši. Ta srednja opcija će se ponašati kao da preuzimate file sa weba i pojaviće se u ugrađenom Chrome-ovom Downloads menadžeru.

Verzija 91 Chrome-a za Android predstavljena je ranije ove nedelje, a alatka za screenshot u Share meniju ima oznaku „New“. Iako ova funkcija donekle replicira Markup alatku predstavljenu sa Androidom 11 i ažuriranu u Androidu 12, korisnici će ceniti opciju, jer je screenshot način na koji čuvaju stvari koje vide na webu i u aplikacijama.

Izvor: 9to5google

