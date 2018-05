Cisco Collaboration rešenja za biznis 21. veka

Uvreženo je mišljenje da se posao najbrže završava kada svi sede u jednoj sobi i kada se dogovaraju za istim stolom. Tu se najlakše razmenjuju informacije, ostvaruje se direktna komunikacija, diskutuje o svim problemima… Savremeno poslovanje podrazumeva saradnju s kolegama, klijentima i poslovnim partnerima u svakom trenutku, s bilo kog uređaja i na svakom mestu. Ono se zasniva na sve kompleksnijim poslovima koji zahtevaju brze odluke, a obavljaju ih sve veći timovi. A kada je mnogo ljudi uključeno u proces, javlja se problem sinhronizacije. Veoma je teško, ako ne i nemoguće, pronaći vreme za sastanke koje će odgovarati svim članovima tima, a ako se to i uspe, mala je šansa da svi u tom trenutku budu na istoj lokaciji. I tada nastaje organizaciona noćna mora – ne zna se koje su poslednje verzije dokumenata na kojima se radi, ko je zadužen za određene stvari…

Jedna platforma za sve komunikacije

Baš zbog takvih uslova poslovanja Cisco je razvio Webex Teams (nekadašnji Spark), aplikaciju koja funkcioniše na svim tipovima uređaja (računarima, telefonima i tabletima). Ova aplikacija omogućava kreiranje virtuelnih soba za sastanke koje obezbeđuju komunikaciju između učesnika gde god da se nalaze, gotovo na isti način kao da su u istoj prostoriji. U stvari, ovo je još bolji način komunikacije, jer obezbeđuje potpunu organizovanost i preglednost celokupne korespondencije.

Cisco Webex Teams obezbeđuje nesmetanu komunikaciju između svih članova tima ili komunikaciju jedan-na-jedan, deljenje kontakata i dokumenata. Fajlovi mogu da se otvore i pogledaju direktno u aplikaciji, a obezbeđena je i video-komunikacija između članova tima. Glavna prednost ovog rešenja jeste to što donosi konzistentno iskustvo na svim uređajima, jer je interfejs identičan i na telefonu i na tabletu i na računaru. Time se fokus stavlja na brainstorming, jer ne mora da se razmišlja o interfejsu aplikacije, već o konkretnom zadatku i načinima njegovog rešavanja. Platforma obezbeđuje interaktivnu tablu osetljivu na dodir (digitalni whiteboard), video-konferencije i prezentaciju u isto vreme, pri čemu je sve povezano sa Cisco Webex sistemom. Poruke mogu da se šalju tekstualnim ili glasovnim putem i to preko računara, pametnog telefona ili fiksne (IP) telefonije. Jedna od velikih prednosti ovog rešenja jeste to što omogućava međusobno povezivanje do 200 učesnika u jednoj sobi. Na taj način moguće je, osim virtuelnih sastanaka, organizovanje i obuka zaposlenih i klijenata, s video-prenosom u visokoj rezoluciji. Takođe, veoma je korisno i to što platforma omogućava da se ideje pretvore u skice i odmah podele svim članovima tima, gde god da se oni fizički nalaze u tom trenutku. Cisco Webex Teams na svaki način unapređuje timski rad u kompaniji. Sve što je potrebno za poslovanje nalazi se na jednom mestu. To dovodi do smanjenja troškova, jer nije neophodno da se članovi tima sastaju na jednom mestu, štedi se vreme koje bi oni utrošili na putovanja pa se, samim tim, povećava efikasnost i ekspeditivnost donošenja poslovnih odluka. A to u današnje vreme može da donese prevagu između uspešnog i neuspešnog poslovanja.

Još jedan vid komunikacije koji pokazuje da dostupnost ne mora da podrazumeva kompromise i restrikcije, a da pri tome ne bude preskup, zasniva se na Cisco Business Edition 6000/7000 telefonskim platformama. One lepo sarađuju sa aplikacijom Cisco Webex Teams, ali predstavljaju i samostalno telefonsko rešenje koje smanjuje cenu poslovanja i predstavlja odličnu osnovu za očekivani rast kompanije. Podržavaju kolaboraciju do 1000 korisnika i to video-putem, uz instant poruke i grebovanje ekrana koji se snimaju u pretraživu bazu podataka. Uz sve to, ove platforme otvorene su za buduće tranzicije na naprednije Cisco komunikacione platforme.

Da biste na direktan način uvideli kako treba da izgleda poslovanje u 21. veku, kompanija Telegroup obezbedila vam je tri meseca besplatnog testiranja aplikacije Cisco Webex Teams.

