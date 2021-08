Clubhouse dodaje prostorne audio efekte 

Aplikacija je uvela nove funkcije za razmenu poruka i Android aplikaciju u poslednjih nekoliko meseci.

Bilo je ovo naporno leto za Clubhouse

Sada kompanija usmerava svoju pažnju na poboljšanje svog core audio iskustva. Clubhouse je u nedelju najavio da će njegove sobe sada biti prožete prostornim audiom (spatial audio) kako bi slušaoci aplikacije dobili bogatiji osećaj druženja uživo sa grupom drugih ljudi. TechCrunch je razgovarao sa Justinom Ubertijem iz Clubhouse -a o odluci da se doda prostorni audio, što ima za posledicu da govornici zvuče kao da dolaze sa različitih fizičkih lokacija, umesto samo sa jednog mesta. Dok Clubhouse i druge aplikacije za voice chat okupljaju ljude u virtuelnim društvenim okruženjima, zvuk generalno zvuči relativno ravno, kao da dolazi iz jedne centralne lokacije. Ali na okupljanjima uživo koje Clubhouse treba da simulira, čuli biste zvuk iz cele sobe, s leve i desne strane pozornice do različitih lokacija u publici gde bi govornici mogli postavljati pitanja.

Da bi izvukao nove audio trikove, Clubhouse integriše API iz prostorne audio kompanije kreatora Second Life-a Philipa Rosedalea High Fidelity i meša ga sa sopstvenom prilagođenom obradom zvuka kompanije, podešenom za aplikaciju za chat. HRTF (Head Related Transfer Function) tehnologija High Fidelity, preslikava govor na različite virtuelne lokacije, suptilno dodajući vremensko kašnjenje između stereo kanala i replicirajući način na koji bi visoke i niske frekvencije zvučale u uhu u zavisnosti od porekla zvuka. Rezultat daje virtuelnim društvenim iskustvima osećaj fizičke prisutnosti. Razmislite o slušanju Pink Floydove Dark Side of the Moon u stereo tehnici sa dobrim slušalicama, ali umesto zvučnih efekata i instrumenata koji vam sviraju oko glave, slušate ljude sa kojima se družite, raspoređene u virtuelnom prostoru.

Prema Ubertiju, primena Clubhouse -a biće suptilna, ali primetna. Nove audio funkcije će u narednih nekoliko nedelja stići će do svih korisnika iOS-a i Android-a. Prerano je za znati kako će mnoge podzajednice Clubhousea uzeti u obzir prostorne audio efekte, ali to bi moglo poprilično poboljšati iskustva poput komedije, muzike, pa čak i ASMR -a u aplikaciji.

Izvor: Techcrunch

