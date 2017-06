Coca-Cola HBC Srbija nastavlja da ulaže u razvoj zajednice

Kompanija je u prethodnoj godini uložila više od 38 miliona dinara i 500 volonterskih sati u razvoj zajednice. U periodu od 2007. do 2016. godine potrošnja vode po litru proizvedenog pića smanjena je za 52 odsto. Povećan je nivo upotrebe recikliranih materijala u proizvodnji približno 8 odsto, dok je reciklirano čak 97,70 odsto otpada u proizvodnji. Posebna pažnja je poklonjena profesionalnoj podršci mladima, kroz Coke summership program letnje prakse, Carieer from the bottle program zapošljavanja mladih, kao i više stotina sati predavanja studentima univerziteta u Srbiji. Izveštaj o održivom poslovanju je pripremljen prema međunarodno priznatom GRI4 standardu i ispunjava visoke zahteve Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija koji se odnose na Izveštaj o napretku.

