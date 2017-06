CBS Od podataka do informacija

Takva podela odgovornosti između onih koji održavaju sistem i onih koji održavaju aplikaciju nikada nije precizna i efikasnost nije na najvišem nivou. Naše iskustvo govori da se najviše dobija kada se korisnici odluče za primenu SaaS rešenja. Manji trgovački lanci rado se opredeljuju za ovu poslednju varijantu gde mi nudimo naše rešenje po sistemu Software as a Service (SaaS). Njih ne interesuje kako realizujemo celu stvar, već ih zanima dostupnost sistema i bezbednost podataka, a mi preuzimamo kompletnu IT odgovornost. SaaS su dobro prihvatile i velike internacionalne korporacije u kojima se troškovi, a naročito investicije, strogo kontrolišu.

Sve u svemu, reč je o jednom tehnološki veoma razvijenom rešenju koje je svoju vrednost potvrdilo u praksi i na čijem daljem razvoju svakodnevno radi tim vrhunskih IT inženjera. Retail Connect je domaći proizvod, zasnovan na pozitivnoj praksi svetskih lidera, a takav status nije lako održati u ovim vremenima i na ovim prostorima. CBS Systems ostaje veran ovom kursu uprkos poteškoćama na koje nailazi kod domaćih klijenata (gde se, nažalost, IT i dalje smatra troškom i nužnim zlom), istrajan u nameri da tržištu ponudi kvalitetan i tehnološki napredan softver kao proizvod.

Izlazeći u susret zahtevima korisnika, jedna od najjačih karika u Retail Connect‑u jeste veoma napredan sistem izveštavanja – Retail Data Mining koji je naišao na odlične ocene svih dosadašnjih korisnika. Tehnički, to je prva in memory reporting platforma razvijena u ovom regionu koju danas koriste neke od najvećih svetskih korporacija kao analitičku platformu.

Već u prvim uspešnim implementacijama došla je do punog izražaja filozofija posmatranja problema iz ugla poslovnog korisnika, uz osmišljavanje praktične uloge sistema u izvršavanju poslovnih procesa i povezivanja lanca vrednosti (snabdevanje, proizvodnja i prodaja). Trgovac i proizvođač stavljeni su u centar razvoja sistema od samog početka. Takvom koncepcijom došlo se do zaokruženog rešenja Retail Connect, koje sadrži sve VP, MP i proizvodne procese u jednoj kompaktnoj i funkcionalnoj celini.

