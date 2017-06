Comtrade je Microsoft partner godine

“Microsoft Partner of the Year” predstavlja veliko priznanje partnerima na globalnom nivou, prvenstveno onima koji su postigli vanserijske rezultate u razvoju i implementaciji Microsoft rešenja tokom protekle godine . Ova nagrada oslikava izuzetnu saradnju sa Microsoft kancelarijom, s posebnim naglaskom na podsticanje inovacija, uticaj na poslovnu efikasnost, privlačenje novih klijenata i zadovoljstvo aktuelnih korisnika usluga.

Kompanija Comtrade je dobitnik “Microsoft Country Partner of the Year 2017” priznanja za Srbiju, za inovativnost i izuzetne rezultate u implementaciji rešenja baziranih na Microsoft-ovoj tehnologiji. Priznanja se dodeljuju u nekoliko kategorija, u konkurenciji više od 2.800 učesnika, iz 115 zemalja širom sveta. U ovako snažnoj konkurenciji, Comtrade je prepoznat po svojim izuzetnim rešenjima i servisima, kao i odličnoj, sveobuhvatoj saradnji sa Microsoft-om u Srbiji.

