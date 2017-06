Performanse na budžetu

U „organizmu“ smartfona je MediaTek MT6737 procesor, Mali T720 grafički procesor, 3 GB RAM‑a i 16 GB interne memorije. Sve to napaja baterija kapaciteta 3.000 mAh, koja će pri umerenoj upotrebi bez problema izdržati od ranih jutarnjih do kasnih večernjih sati. Softversku stranu junaka ovog teksta čini operativni sistem Android 6.0 Marshmallow . Korisnički interfejs nije previše odmakao od AOSP verzije što je dobro, a nema ni mnogo unapred instaliranih aplikacija, što je uvek dobra vest, jer sistem nije u startu opterećen. Pri svakodnevnom korišćenju sve teče glatko i bez zastajkivanja, baš kao što smo i očekivali od MT6737 procesora i 3 GB RAM‑a. Internu memoriju za skladištenje podataka moguće je proširiti pomoću microSD memorijske kartice, ali se tada gube dual‑SIM mogućnosti – zato bi bilo dobro da je interni storage 32 GB, ali… Svojevremeno je Samsung izbacio telefon koji je imao mogućnost da prilikom preuzimanja velikih fajlova sa Interneta koristi obe mreže istovremeno – i mobilnu i Wi‑Fi. Zanimljivo je da istu mogućnost ima Fly iV551, a implementirana je pod imenom Turbo Download.

