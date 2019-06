Comtrade organizuje besplatnu letnju školu programiranja za studente

Jedna od najvećih IT kompanija u jugoistočnoj Evrop, Comtrade, i ove godine od 15-26. jula organizuje EDIT letnju školu – deset dana besplatne obuke, rada na realnim AR projektima i druženja u prostorijama kompanije, u Beogradu, Kragujevcu, Čačku, Sarajevu, Banjaluci, Ljubljani i Mariboru. Mesta su ograničena, a prijave traju do 30. juna.

Mnogi IT studenti koji studiraju u Beogradu, sada imaju priliku da u svoj letnji raspored ubace i mesto gde će moći da rade na sebi! Letnja IT škola EDIT (Education for Innovative Thinkers) predstavlja način da studenti steknu praktično iskustvo i unaprede svoju poslovnu biografiju na način koji će ih izdvojiti u moru kandidata za poslove u IT industriji. Učesnike očekuje rad na uzbudljivim projektima, baziranim na najnovijim IT trendovima i tehnologijama, a stečeno znanje će im omogućiti da lakše izgrade svoju budućnost u oblasti informacionih tehnologija.

Polaznici će imati priliku da otkriju jedan od najsavremenijih tehnoloških centara u Srbiji, gde će u prostorijama kompanije Comtrade-a, u Beogradu, upoznati sadašnje i buduće kolege, družiti se i učestvovati u realnim projektima. Zajedno će, kroz timski rad, Scrum metodologiju, C# programiranje, Unity Editor i Vuforia Engine alate, razviti mobilnu aplikaciju na bazi Augmented Reality tehnologije. Koncept letnje škole takođe podrazumeva i mnoštvo zabavnih aktivnosti i prilika za druženje, tako da će studenti pored rada sa odličnim mentorima ove međunarodne IT kompanije, uživati i u zabavnoj atmosferi – potpuno besplatno.

Od 1996. godine, besplatna Letnja IT škola inspiriše inovativno razmišljanje i neguje buduće generacije IT lidera. Na čak sedam lokacija, učesnici iz godine u godinu stiču dragocena znanja i timsko iskustvo, radeći na realnim projektima i uz podršku najboljih regionalnih IT stručnjaka.

#EDITworld Beograd se održava 15 – 26.07.2019. a više o samom programu možete naći na edit.world/campuses/serbia/

Podelite s prijateljima

Tweet