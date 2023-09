Criterion Games više ne radi 100% na Need For Speed igrama

Electronic Arts je „all-in na Battlefieldu“ jer pokušava da podstakne seriju pucačina iz prvog lica. U tu svrhu, studio koji razvija Need for Speed, Criterion Games, se prebacio iz svog sportskog odeljenja u jedinicu EA Entertainment. Većina Criterionovog tima će raditi sa DICE, Ripple Effect i Ridgeline na Battlefield igrama, dok će „osnovna grupa“ nastaviti sa Need for Speed.

Criterion ima iskustva sa Battlefield-om

Criterion već ima iskustva sa Battlefieldom nakon što je godinama radio na vozilima za te igre. Kao takav, studio je logično želeo da pomogne u franšizi. „Iskustvo Criterion-a sa Battlefield-om, naša tehnologija i zanimljiva iskustva u izgradnji imaće trenutni pozitivan uticaj dok nastavimo da radimo na Battlefield-u 2042, i dok nastavljamo pre-produkciju na povezanom Battlefield Universe-u“, rekao je Vince Zampella — čovek koji vodi Apex Legends, Star Wars Jedi, Battlefield i Need for Speed timove.

Battlefield 2042 nije baš dobro primljen. Imao je grešku u lansiranju i DICE-u je trebalo nekoliko meseci da popravi neke od ključnih problema pre nego što je počela prva sezona igre. Ubrzo nakon što je objavio Battlefield 2042, EA je dodao Battlefield u portfolio franšiza koje Zampella (FPS veteran koji je ranije radio na Titanfall-u i Medal of Honor) nadgleda.

EA je verovatno potrebna još jedna veoma uspešna franšiza na koju može da se osloni na duge staze pored EA FC, Madden, Apex Legends i The Sims. Battlefield je jedna od najboljih prilika za to, s obzirom na uglavnom jake rezultate serijala. Nadmetanje sa sličnim Call of Duty-em će ostati težak zadatak. Međutim, čini se da EA ima jasniji plan kako da to uradi i da pojačava redove programera kako bi joj pomogao da stigne tamo.

