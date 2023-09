Pet novih Steam igara koje verovatno niste primetili

Svakog prosečnog dana se na Steamu pojavi oko dvanaest novih igara. I iako smatramo da je to dobra stvar, razumljivo je da može biti teško pratiti sve te nove igre.

Pregled novih igara na Steamu

Potencijalno uzbudljive igre sigurno će biti izgubljene u poplavi novih igara koje možete igrati, osim ako ne pregledate svaku igru koja se pojavi na Steamu. Ako vas ove nedelje ništa ne zainteresuje, sakupili smo najbolje PC igre koje možete igrati sada.

Ugly

Datum izlaska: 14. septembar

Razvojni tim: Team Ugly

Ugly je igra u kojoj se rešavaju zagonetke uz impresivnu, mračnu umetnost, podsećajući na to šta bi se desilo ako bi Edmund McMillen radio na Cupheadu. Odvija se u “opustošenim dubinama mučnog plemićevog uma”, što mu pomaže da se oslobodi bilo kakve obaveze prema stvarnosti: mesta koja ćete posetiti su raznovrsna, od jezivo prostranih kupatila do onoga što izgleda kao unutrašnjost nečijeg stomaka. Nije odvratno, samo blago uznemirujuće. Rešavanje zagonetki uključuje kontrolu glavnog junaka kao i ogledalnu verziju njega: ulazi za upravljanje su isti za oba, a trik je da ih koristite za dva različita nivoa. Ako volite raskošne, filmske platformere kao što su Inside ili Planet of Lana, vredi probati ovu igru.

Thunder Ray

Datum izlaska: 14. septembar

Razvojni tim: Purple Tree S R L

Thunder Ray je u osnovi klon Super Punch-Out sa bogatim stripovskim stilom umetnosti. Za mlađe čitaoce koji nemaju interesovanje za Nintendo igre, to znači da je to boks igra sa over-the-shoulder perspektivom, i fokusom na borbe jedan na jedan sa čudnim protivnicima. Studio Purple Tree stavlja naglasak na krvožednost na stranici na Steamu, i ima glasnu i preuveličanu prezentaciju koja podseća na jedva prikladan crtani film za odrasle sa programskim sadržajem koji je pogodan za decu (ili Itchy i Scratchy). Osvežavajuće bezbrižna tuča.

Fading Afternoon

Datum izlaska: 15. septembar

Razvojni tim: yeo

Od autora modernog kultnog klasika The Friends of Ringo Ishikawa, dolazi još jedna karakteristična avantura u piksel-art stilu sa akcijom tipa “izbaci ih sve”. Fading Afternoon ima Seijija Maruyamu, bivšeg Yakuza zatvorenika koji ima postepenu egzistencijalnu krizu. Kao Ringo Ishikawa, slobodno možete lutati gradom, tuci se sa lošim momcima i igrati mnogo mini-igara. igre yeo su zaista jedinstvene: vredi je proveriti ako volite tehničke “izbaci ih sve” igre, ali je dobra i za igrače koji žele kontemplativnu narativnu igru. Oh, i očigledno je da bi fanovi serijala Yakuza trebali obratiti pažnju.

No Sun To Worship

Datum izlaska: 15. septembar

Razvojni tim: Antonio Freyre

No Sun To Worship je opisana kao “kratka minimalistička igra stelt akcije o značaju umetnosti”, ali je pre svega moderno viđenje starih Metal Gear i Splinter Cell formula, sa grafikom inspirisanom PS1 konzolom. Tokom šest misija, moraćete tajno pristupiti različitim mestima kako biste eliminisali mete. Zašto ubijate ove ljude? To je… dobro pitanje.

Heretic’s Fork

Datum izlaska: 14. septembar

Razvojni tim: 9FingerGames

U Heretic’s Fork ste zaposlenik kancelarije koji donosi odluke na osnovu karata o tome kako da drži stanovnike pakla pod kontrolom. Prema Steam stranici, vaša uloga “će uključivati ne samo upravljanje trenutnim stanovništvom, već i implementaciju inovativnih strategija kako biste optimizovali naše operacije”, što, kada se prevede sa površnog korporativnog jezika, znači da morate ubijati zle momke pomoću velikih automatskih oružja. To je u osnovi igra za izgradnju špilova i odbranu kula, sa prezentacijom koja (srećno!) podseća na Vampire Survivors.

