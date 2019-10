Crna rupa iz naše galaksije

Crna rupa koja se nalazi u galaksiji Mlečni put, u kojoj je i naš solarni sistem, snimljena je uz pomoć nove tehnologije, što ekspertima omogućava da bolje razumeju dinamiku u okviru jedne od najmisterioznijih kosmičkih pojava.

Crna rupa po imenu MAXI J1820+070 otkrivena je 2018. godine i ima sedam puta veću masu od Sunca, a od Zemlje je udaljena „svega“ 10 hiljada svetlosnih godina. Budući da crne rupe idu daleko dalje kada je masa u pitanju, rupa iz našeg solarnog sistema ne predstavlja grdosiju, a zbog toga što je tek nešto veća od najmanje moguće crne rupe za koju se pretpostavlja da ne može da ide ispod mase koja je pet puta veća od one koju ima Sunce.

Male crne rupe obično nije lako primetiti, budući da velike, poput Sagittarius A*, idu i do mase koja je milion puta veća od mase Sunca. To ipak nije slučaj sa MAXI J1820+070, budući da treperi i emituje svetlosnu radijaciju, a to je upravo ono što su naučnici i snimili uz pomoć HiPERCAM instrumenta na Gran Telescopio Canarias.

Snimak je nastao na osnovu realnih podataka, samo što je je usporen u odnosu na realnu brzinu, a kako bi odgovarao ljudskom oku.

Izvor: Science Alert