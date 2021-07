CSIRO razvija silikonske smole pogodne za 3D štampu medicinskih delova

3D zubni uređaji, slušni aparati i kohlearni implantati neki su od potencijalnih medicinskih delova za koje CSIRO veruje da se silikonske smole mogu koristiti za proizvodnju.

Nove smole se mogu koristiti sa off-the-shelf štampačima

The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (Organizacija za naučna i industrijska istraživanja Komonvelta – CSIRO) razvila je silikonske smole pogodne za 3D štampanje medicinskih delova. Prema CSIRO-u smole nisu citotoksične, visoko su prozirne, imaju prilagodljiva mehanička svojstva i sposobne su za štampu složenih dizajna u visokoj rezoluciji, uključujući nepravilne oblike, tanke zidove i šuplje strukture. Motivacija za razvoj nove tehnologije, bila je pomoć u prevazilaženju izazova koji postoje kada se trenutne silicijumske smole koriste za 3D štampu. To uključuje nisku rezoluciju, malu brzinu i potrebu za upotrebom specijalizovanih štampača, što može biti skupo.

Naše jedinstvene biokompatibilne smole mogu se pohvaliti nizom odličnih svojstava, kažu u CSIRO-u – mogu se koristiti sa off-the-shelf štampačima, bez potrebe za modifikacijama. Silikonske smole mogu se koristiti sa digital light processing (DLP) 3D štampačima sa opsegom talasnih dužina svetlosti od 360-500 nanometara, kao i sa uobičajenim komercijalno dostupnim desktop DLP 3D štampačima, rekao je CSIRO. Istraživački tim je dodao da će tehnologija verovatno raditi i na stereolitografskim 3D štampačima i na drugim fotoobuhvatnim 3D štampačima, kao što su inkjet i ekstruzija.

Vođa CSIRO-ovog tima za biomedicinsku hemiju polimera dr Tim Hughes rekao je da smole imaju potencijal da se koriste u 3D štampanim medicinskim uređajima kao što su zubni uređaji, slušni aparati, kohlearni implantati i protetika. Istraživački tim je takođe otkrio da je nova osobina smole njeno superlepljivo svojstvo. Tim sada traži industrijske partnere koji bi pomogli u komercijalizaciji patentiranog proizvoda.

