Curiosity rover otkrio velike količine metana na Marsu

Curiosity rover agencije NASA otkrio je velike količine metana na Marsu, što pomalo zbunjuje, budući da prisustvo ovog gasa uglavnom ukazuje i na prisustvo života.

Naime, radi se o do sada najvećoj koncentraciji metana koja je otkrivena na Crvenoj planeti (21 ppb), a otkriće je najzanimljivije zbog toga što na Zemlji metan najvećim delom dolazi od živih bića. To ipak ne mora da znači da je to slučaj i na Marsu, budući da za proizvodnju ovog gasa mogu da budu odgovorni i geološki procesi.

Curiosity je tokom svoje misije više puta zabeležio veću koncentraciju metana, a uz pomoć Sample Analysis at Mars (SAM) instrumenta koji može da registruje prisustvo gasa, ali ne može da pruži nikakve podatke o poreklu. Upravo zbog toga tim eksperata nije u stanju da odredi da li je metan biološkog ili geološkog porekla, te da li se formirao pre više hiljada godina ili pak nedavno.

Činjenica je da na Zemlji metan može dugo da bude zarobljen ispod površine leda dok se ne oslobodi u atmosferu, a kada je Mars u pitanju ova tema i dalje zbunjuje, a najviše zbog toga što jedna druga letelica – Trace Gas Orbiter (TGO) – koja navodno ima preciznije instrumente od NASA-inog rovera, do sada nije zabeležila prisustvo ovog gasa na Crvenoj planeti.

Izvor: BBC

