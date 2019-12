Cyber-kriminal: Strategije koje izazivaju epileptične napade

Epilepsija je stanje za koje su karakteristični česti napadi, a samo u Sjedinjenim Američkim državama od nje boluje preko 3,5 miliona ljudi, od čega 100 hiljada ima takozvanu „fotosenzitivnu epilepsiju,“ što znači da napade mogu da izazovu svetlosni efekti.

Jedna grupa cyber napadača iskoristila je upravo ovu osetljivost, a za napade koje mnogi opisuju kao najokrutnije do sada. Imena i identiteti kriminalaca još uvek nisu poznati, a napadi su počeli u novembru, kada je grupa na Twitter-u podelila više animacija sa jakim svetlosnim efektima. U postovima je označena Fondacija za one koji boluju od epilepsije, pa su postovi tako stigli i do onih koji su osetljivi na ovakve vrste stimulansa.

Fondacija je protiv napadača podnela prijavu, te policija već traga za onima koji su odgovorni za 30 registrovanih napada. Iako su slučajevi prilično bizarni, ovo nije prvi put da je neko zloupotrebio Twitter na ovaj način, budući da je Kurt Eichenwald još 2016. dobio GIF sa jakim svetlosnim efektima, a uz poruku da zaslužuje da dobije napad zbog sadržaja koje postavlja na platformu.

Izvor: Futurism

