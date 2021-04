Cyberpunk 2077: Igra od koje se ne odustaje

Cyberpunk 2077 se od lansiranja suočio s mnogobrojni problemima, te je developerima konstantno zadavao glavobolje. Igra je još uvek u potpunom haosu, pa je sve više onih koji tvrde da bi CD Projekt trebalo da odustane i napusti je jednom za svagda.

Uprkos što je lansiranje odlagano nekoliko puta, igra je do korisnika stigla 10. decembra 2020, prepuna grešaka. Problemi su počeli odmah nakon toga, pa developeri su već 14. decembra ponudili povraćaj novca zbog grešaka koje su razljutile gejmere širom sveta. Problemi su najviše pogodile nove PS4 i Xbox One, a kreatori su u izvinjenju objasnili da je trebalo da obrate više pažnje na optimizaciju za ove konzole. Još tada se isticalo da nije neobično da se nove igre pojave sa greškama, a posebno ako je godina proizvodnje kompleksna kao što je to bila 2020, koja je zbog pandemije donela brojne izmene u svim granama industrije. Problem je u tome što se ne radi o sitnim greškama, već o velikim problemima koji su potpuno zasenili lansiranje dugo očekivanog naslova. Pretpostavlja se da je CD Projekt Red hteo da izbegne još jedno odlaganje, ali se odluka pokazala kao pogubna.

Studio je pre nekoliko nedelja najavio promene za Cyberpunk 2077 multiplayer, a mnogi su na osnovu toga posumnjali da CD Projekt pokušava da se udalji od igre. Izvršni direktor Adam Kiciński je ipak izjavio da studio dugoročno ostaje uz Cyberpunk 2077 i da napuštanje igre nije opcija. Dodao je da se planiraju poboljšanja koja će dovesti do toga da igra ostane u prodaji i narednih godina. Mnogi u to sumnjaju, budući da se Cyberpunk 2077 ni četiri meseca nakon uklanjanja nije vratio u PlayStation Store.

Uprkos svim greškama igra je prodata u više od 13 miliona kopija, što je veliki uspeh, ali i motivacija da se Cyberpunk 2077 dovede do savršenstva.

Izvor: PC Gamer

