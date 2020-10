Cyberpunk 2077: Keanu Reeves i radnička prava

Cyberpunk 2077 – RPG iz CD Projekt Red – stiže u novembru, pa se marketinška kampanja polako zahuktava. Do sada je moglo da se čuje da će biti „vrlo sličan, ali i vrlo različit“ od popularne i voljene igre The Witcher 3, te da će ponuditi veliki svet prepun likova, samo što će glavna kampanja biti kraća od one koju nudi The Witcher.

U igru se uključio i Keanu Reeves, a kako bi potencijalnim igračima predstavio zločinom ophrvani Night City. Zainteresovani mogu da vide iste scene koje su gledali i u prethodnim kampanjama, samo što slavni glumac doprinosi tome da novi video izgleda kao neki dokumentarni film o kriminalu.

CD Projekt je već ranije kritikovan zbog toga što su zaposleni radili prekovremeno dok se razvijao The Witcher 3, a slično se izgleda dogodilo i sada, budući da su procurele informacije da se na novoj igri radi šest dana u nedelji, a kako bi Cyberpunk 2077 stigao na vreme. Studio je obećao da će prekovremeni rad ubuduće biti opcija koja se bira, a ne obaveza, ali to nije dovoljno da radnici ne osećaju pritisak.

Na kraju trejlera Reevs ulazi u svoj automobil iz budućnosti i izgovara “So seize the day, then set it on fire“. Možda se obraća baš onim radnicima koji rade na igri koju reklamira.

Izvor: PC Gamer

