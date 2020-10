Gmail: Kako blokirati mejlove nepoželjnih pošiljalaca

Uvek se nađe poneki ljubitelj pisane reči, Gmail korisnik čije poruke ne želimo. Iako rešenje koje bi ga sprečilo da šalje poruke ne postoji, tu je opcija koja služi da Gmail automatski briše nepoželjne mejlove.

Gmail ima jednostavan, ali moćan sistem za filtriranje, koji služi za kontrolisanje mejlova koji pristižu. Tako može da se podesi da uništava mejlove sa određene adrese, te ih uklanja pre nego što korisnik dobije obaveštenje o poruci.

Da bi se opcija podesila neophodno je da se ode na Gmail i klikne na strelicu koja se nalazi u polju za pretraživanje.

Tim klikom se otvaraju Advanced Search opcije, a korisnik u to polje može da unese adresu onoga čije poruke više ne želi i da nakon toga klikne na “Create Filter” taster.

U okviru „Create Filter“ bi trebalo da se izabere “Delete It” i potom ponovo klikne na “Create Filter”.

U donjem levom uglu bi potom trebalo da se pojavi polje za potvrdu.

I to je sve – novi filter je kreiran, a nepoželjni mejlovi će se automatski brisati pre nego što učine bilo kakvu štetu. Korisnik može i da upravlja svojim filterima, tako što na Gmail-u izabere “Gear” ikonicu u gornjem desnom uglu i klikne na “See All Settings”, otvori “Filters and Blocked Addresses” tab gde će dobiti dve opcije: “Edit” i “Delete”.

